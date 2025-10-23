AITEX celebra 40 años rindiendo homenaje a su historia y a quienes la construyen

AITEX ha celebrado su 40 aniversario, un hito que simboliza cuatro décadas de trayectoria en investigación, innovación y desarrollo tecnológico para los sectores textil y cosmético. Un recorrido que ha sido posible gracias a todas las personas, empresas e instituciones que han creído en este proyecto y han contribuido a hacerlo crecer. Y con todas ellas quiso AITEX compartir la celebración del 40 aniversario.

La jornada comenzó con la inauguración a cargo del presidente de AITEX, León Grau García, quien destacó la evolución del centro, su crecimiento sostenido y el esfuerzo colectivo que ha hecho posible que AITEX se consolide como un referente europeo en investigación y desarrollo aplicado.

Posteriormente se quiso rendir homenaje a los presidentes que han liderado el centro a lo largo de estas cuatro décadas: D. Ricardo Cardona Salvador (1985-1992), D. Rafael Pascual Albero (1992-2000), D. Santiago Moltó Rico (2000-2004), D. Juan Ignacio Sanz Ortín (2004-2008), D.Vicente Aznar Orobal (2008-2016), D. Rafael Pascual Bernabeu (2016-2020) y, por supuesto, D. León Grau, actual presidente de AITEX.

Además, se compartieron testimonios y mensajes de personas e instituciones que han acompañado al centro en su camino, recordando el valor de su contribución y el legado de su trabajo: los trabajadores que llevan más de 25 años en la casa, todo el Consejo Rector de AITEX y antiguos miembros del mismo, así como a Javier Francés, director general de AITEX del 1993 al 2000 y a José Sanus, alcalde de Alcoy en el año de la fundación de AITEX, 1985, entre muchos otros que han formado y forman parte de la historia de AITEX.

El cierre del acto estuvo a cargo de Vicente Blanes, director general de AITEX, en un momento de gran emotividad. Sus palabras, cargadas de gratitud, orgullo y reconocimiento a todas las personas que han formado parte de la historia del centro, conmovieron al público hasta generar una ovación unánime. Este instante simbolizó la esencia de AITEX: un proyecto colectivo, construido con esfuerzo, pasión y compromiso hacia la innovación y el desarrollo sostenible.

Uno de los momentos más inspiradores de la jornada fue la conferencia «Liderar cuando no hay mapa» de Gustavo Zerbino, superviviente de la tragedia de los Andes. Su intervención transmitió una lección profunda sobre liderazgo, resiliencia, trabajo en equipo y la capacidad de las personas para superar los desafíos más difíciles cuando no existen certezas, sino voluntad y solidaridad. Su testimonio emocionó a todos los asistentes y dejó un mensaje de esperanza y fortaleza que resonó con la filosofía de AITEX: innovar, colaborar y afrontar los retos con determinación.

El aniversario concluyó con un cóctel-cena en el Círculo Industrial de Alcoy, donde los asistentes pudieron compartir un momento de encuentro, recuerdo y celebración. Esta jornada de homenaje y gratitud refuerza el compromiso de AITEX de seguir impulsando la investigación, la innovación tecnológica y la sostenibilidad, así como su papel como aliado estratégico de empresas y profesionales en los sectores textil y cosmético.

Este 40 aniversario ha sido un día para recordar, agradecer y mirar hacia adelante. Desde AITEX, queremos dar las gracias a todos los que habéis sido y seguís siendo parte de este camino.