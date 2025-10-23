CaixbaBank aborda el "liderazgo del futuro" de la mano de Xavier Marcet

CaixaBank Empresas celebró esta semana una nueva edición de Coffee&Break, un espacio de encuentro entre empresarios para compartir reflexiones sobre liderazgo, innovación y gestión empresarial. El evento contó con la participación especial de Xavier Marcet, consultor y experto en estrategia, innovación y liderazgo, fundador de Lead to Change y autor de varios libros sobre transformación empresarial. En su ponencia titulada “Crecer haciendo crecer. Claves para un liderazgo de futuro”, Marcet abordó los retos que enfrentan los líderes empresariales en un entorno cambiante, destacando la importancia de generar valor a través de las personas y fomentar culturas organizativas que impulsen el crecimiento colectivo.

La jornada reunió a una nutrida representación del tejido empresarial alicantino, que pudo interactuar directamente con el ponente en un espacio de diálogo abierto. Durante el acto, Marc Benhamou, director de Banca de Empresas de CaixaBank, dio la bienvenida a los asistentes y ha destacado en su intervención: “nuestro objetivo es acompañar a las empresas en su crecimiento y para ello tenemos una propuesta de valor que se apoya sobre todo en la especialización y en la proximidad para ofrecer a nuestros clientes soluciones que se adapten a sus necesidades reales”.

En el acto también participó Felipe Pulido, director comercial de Empresas de CaixaBank en Comunidad Valenciana y Región de Murcia, que coordinó el turno de preguntas al ponente y realizó el cierre de la sesión poniendo en valor las acciones que la entidad lleva a cabo en su parte más social, gracias a la colaboración con empresas de la Comunidad Valenciana, como es el caso de la campaña de vacunación de GAVI Alliance o el programa Incorpora, ambas impulsadas por la Fundación “la Caixa”.

Marc Benhamou, Xavier Marcet y Felipe Pulido / INFORMACIÓN

Coffee&Break se consolida poco a poco como una iniciativa de referencia dentro de la estrategia de CaixaBank Empresas para acompañar al tejido empresarial en su desarrollo, ofreciendo contenidos de valor y espacios de networking que contribuyen a la competitividad y sostenibilidad de las empresas.

Para las empresas

Los clientes de la entidad financiera se benefician de un modelo de especialización desplegado desde sus 214 centros de empresa repartidos por toda la geografía española, en los que trabajan más de 2.300 profesionales altamente cualificados y con una sólida reputación en el asesoramiento empresarial. CaixaBank cuenta con especialistas en financiación, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y pymes, que ofrecen un servicio personalizado más allá de los financiero para apoyar e impulsar al sector empresarial.

En el ámbito internacional, cuenta con diversas soluciones operativas con acceso efectivo territorial a 156 mercados de distintos países y ofrece el asesoramiento para sus operaciones en el extranjero. La entidad presta servicio tanto a las pymes y microempresas que están iniciando sus actividades exportadoras como a las grandes corporaciones y grupos empresariales que afrontan proyectos internacionales más complejos. Además, CaixaBank ha lanzado su nuevo Plan de Sostenibilidad trienal, que forma parte del nuevo Plan Estratégico 2025-2027, con el que movilizará 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles para continuar avanzando hacia una economía más sostenible y favorecer el desarrollo económico y social de las personas.