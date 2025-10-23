El doblete de César Quintanilla: presidencia del Consejo Social de la UA y CEV Alicante

El papel de César Quintanilla como representante del empresariado alicantino tendrá su versión de presidencia al cuadrado. El empresario, salvo cambio de última hora, se convertirá en pocas semanas en presidente de la patronal en Alicante y del Consejo Social de la Universidad de Alicante. La Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana ha comunicado oficialmente las candidaturas de Vicente Lafuente, Eva Blasco, Luis Martí y el propio Quintanilla a la máxima representación autonómica y provinciales.

Pero no solo eso, el Boletín de las Cortes Valencianas ha reflejado la propuesta del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de nombrar al alicantino al frente del órgano universitario que hace tiempo se encontraba en una situación de interinidad, pues había caducado el mandato de Adolfo Utor, CEO de Baleària. La propuesta se publicó el pasado día 17 de octubre y pasó por la mesa del parlamento autonómico.

Avales

Por otra parte, el proceso de relevo en la CEV sigue su curso y, desde la organización, la única candidatura registrada fue la del actual presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) que presentó el 29 % de los miembros de pleno derecho de la asamblea general, es decir, 160 votos de un total de 543 vocales. Por estatutos, el mínimo exigido es el 20 %.

En paralelo, también se han registrado candidaturas únicas para presidir cada una de las CEV provinciales, cuyas presidencias serán elegidas en el mismo acto previsto para el 6 de noviembre. En Valencia la candidatura estará encabezada por Eva Blasco García, en representación de Europa Travel, S.A; en Castellón por Luis M. Martí, en representación de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur) y en la provincia alicantina, César Quintanilla como presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UepalL).

(noticia en elaboración)