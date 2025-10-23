Energía solar contra el abandono de viñedos en Alicante

Podría parecer contradictorio a la vista de lo que está pasando en el sector, pero lo cierto es que un proyecto piloto que se desarrolla en la bodega Casa Sicilia, que combina la instalación de placas solares con la práctica agrícola, se postula como una solución a la desaparición de viñedos. Y es que frente al problema que está ocasionando la implantación de plantas fotovoltaicas que comportan el arrancado de vides, esta iniciativa de carácter mixto no solo mantiene el patrimonio vitivinícola, sino que también ayuda a combatir el cambio climático gracias a la sombra que generan los paneles que captan la radiación del sol.

Cuestiones como la falta de relevo generacional, las adversidades climatológicas o, en ocasiones, la falta de rentabilidad, han propiciado que los viñedos dedicados a la producción de vino hayan experimentado una notable regresión que, en los últimos tiempos, se ha acrecentado a raíz de la implantación de grandes plantas solares que han traído consigo la desaparición de los cultivos. En la provincia de Alicante, sin ir más lejos, esa conjunción de factores ha propiciado que desde 2019 se hayan perdido más de mil hectáreas de vides.

Los asistentes a la presentación del proyecto piloto en Casa Sicilia. / AXEL ALVAREZ

Pues bien, en este contexto, la bodega Casa Sicilia de Novelda, perteneciente al grupo Vectalia, ha acogido este jueves la jornada "La revolución sostenible en el viñedo: el proyecto Agrovitivoltaica", un foro en el que se ha procedido a la presentación de una iniciativa piloto liderada por el Clúster de la Energía, en la que también participan Powerfultree, Solar 360 y el Centro Integrado de Formación Profesional San Gabriel, con el apoyo de la Universidad de Jaén.

Carlos Barber, David Mignatelli y Abraham Zuazo, de Powerfultree; Begoña Molinete, de Basquenergy Cluster; y Alin Campeau, de Casa Sicilia, han sido los encargados de presentar una instalación compuesta por 140 módulos solares inteligentes situados a cuatro metros de altura que no solo generan energía limpia que aprovecha la bodega, sino que también proporcionan sombra a los viñedos sobre los que se encuentran situados. Y todo ello a través de un seguimiento astrológico del sol y la presencia de sensores agronómicos, por medio de los cuales se controla la radiación y la temperatura ambiente.

La jornada se ha desarrollado en las instalaciones de Casa Sicilia. / AXEL ALVAREZ

En la actualidad se encuentra en fase de experimentación, pero esta instalación promete optimizar las condiciones de crecimiento de las viñas, mejorar la calidad de las cosechas y reducir significativamente el consumo de agua. De hecho, los primeros resultados ya son alentadores, tal y como se ha encargado de destacar Alin Campeau, quien subraya que en pleno calor "ya hemos visto que la temperatura media debajo del sombraje ha bajado 3,6 grados, con puntas de 8,9 de diferencia con lo que está expuesto al sol". De igual forma, destaca que "casi el 40 % del consumo energético de la bodega lo sacamos de estas placas fotovoltaicas".

Los técnicos también han remarcado que los paneles, por el hecho de estar situados a altura, permiten no solo conservar los viñedos, sino mejorar su rendimiento.

Entre los asistentes también se encontraban el rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Juan José Ruiz; y el alcalde de Novelda, Fran Martínez, quienes han presentado las jornadas. También el presidente de Vectalia, Antonio Arias.

Las placas solares sobre los viñedos. / AXEL ALVAREZ

De igual forma, se ha celebrado una mesa redonda en la que ha participado Jorge Olcina, catedrático de Climatología de la Universidad de Alicante (UA), quien ha señalado que el cambio climático, con temperaturas cada vez más altas, menos lluvias en el sur de la provincia y episodios extremos más frecuentes, empiezan a perjudicar al viñedo. Y ha subrayado la necesidad de adaptarse, "porque de momento, al menos en 20 o 30 años, la cosa no va a ir a mejor".

También ha intervenido Javier Padilla, investigador principal del Grupo de Materiales Avanzados para la Producción y Almacenamiento de Energía de la Universidad Politécnica de Cartagena, quien ha expuesto una experiencia similar que están desarrollando en Murcia, con paneles insertados directamente en las espalderas de las vides.

Paisaje

Irene Arias, profesora de la UMH, ha explicado el contenido de sendas encuestas realizadas en Alicante y Cartagena, de las que se desprende que "la sociedad acepta la fotovoltaica, pero no quiere perder sus paisajes vitivinícolas".

La clausura ha corrido a cargo del director general de Industria y Cadena Agroalimentaria, Ernesto Fernández, quien ha hecho hincapié en que "la implantación de infraestructuras fotovoltaicas debe compatibilizarse con el especial cuidado de los territorios agrarios, sin provocar efectos negativos como el abandono de cultivos".