Gil (Indra): "Lo que se hace en Vigo es muy importante para defendernos de posibles ataques de drones"

Luz Gil, Executive Expert del Centro de Innovación de Indra Group, resalta que "la capacidad que se va a implantar con la firma Sparc (creará una planta de chips fotónicos) en Vigo posibilita el desarrollo de dispositivos de alta potencia. Es muy relevante. En nuestros sistemas deben coexistir la electrónica y la fotónica para circuitos de fotónica integrada, que permiten interconexiones más robustas." Gil, que participó en un diálogo con el director de Información Económica de Prensa Ibérica, Martí Saballs, en el marco del lanzamiento de 'Activos' en Vigo, en un evento titulado 'Vigo, epicentro de la fotónica en España', organizado por 'Faro de Vigo', explicó cuál es la gran aplicación fotónica: "Lo más atractivo con Sparc es su planteamiento dual, militar y civil. Te permite desarrollar en defensa, pero también en transporte, salud... Esto es lo que hace atractiva a la fotónica". Gil resaltó en este sentido el componente principal de la fotónica, el nitruro de galio, que "es una tecnología estratégica para defensa y para alcanzar una autonomía estratégica", aunque advirtió que la materia prima de este componente está "en China, principalmente".

¿Qué debe hacer Europa? Esta ha sido la pregunta clave de la exposición de la ejecutiva de Indra, que resaltó que hay que intentar "que la dependencia sea menor, como demostró la crisis de los suministros en la pandemia. Esa dependencia de terceros debe estar equilibrada y coordinada con nuestros aliados".

Reforzar la defensa

Para Gil, "la idea es que la cadena de suministro para Defensa se refuerce". Explicó, como ejemplo, que la defensa americana tiene una red de fábricas de semiconductores con el sello de empresa de confianza. "Aquí en Europa estamos lejos de esta red de confianza, pero estamos trabajando para que eso suceda y acortar distancias tecnológicas con Estados Unidos".

Respecto a las aplicaciones prácticas de la fotónica y sobre todo de su componente principal, el nitruro de galio, Gil explicó que "esto que hacemos en Vigo es muy importante para defendernos de ataques de drones. La relación del nitruro de galio con esto es que nuestros radares usan una arquitectura de barrido electrónico con muchos módulos, cientos, miles, y cada uno lleva una pieza de nitruro de galio, y esa pieza da más potencia, es decir, alcance, lo cual permite detectar antes para decidir cómo gestiono esa posible amenaza".