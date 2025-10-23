Los técnicos de Hacienda apoyan la quita de deuda pero defienden cambiar el modelo de financiación autonómica

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha apoyado este jueves la quita de deuda para las comunidades aunque no vaya a solucionar todo el problema, pero considera que debería ir acompañada de un nuevo modelo de financiación autonómica. "Creemos que para las comunidades autónomas es una oportunidad, sobre todo para las más endeudadas", ha señalado el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, durante una comida de prensa en A Coruña con motivo de la celebración de su congreso bianual.

Los técnicos de Hacienda valoran "positivamente" la quita, porque va a ayudar a las comunidades y facilitarles el acceso a crédito, pero "debería ir acompañada del cambio de modelo de financiación". Cruzado ha recordado que casi el 60 % del total va a beneficiar a comunidades del PP, que son las que plantean "mayores problemas e incluso recursos" -Galicia, Cantabria, Madrid, Extremadura y Canarias han emprendido acciones legales-, y aunque el proceso "va a ser difícil, no debería ser imposible".

Catalunya, fuerte quita, pero mucho endeudamiento

Gestha considera además que la medida no es una mutualización, como han señalado algunos gobiernos autonómicos, ya que ello implica asumir que son las comunidades las que pagan los impuestos, en vez de los ciudadanos y empresas. De los 83.254 millones de euros que se van a condonar, en términos absolutos, los técnicos de Hacienda estiman que las comunidades que obtendrán las mayores quitas son Andalucía (18.790,2 millones), Catalunya (17.103,6 millones), la Comunidad Valenciana (11.209,6 millones) y la Comunidad de Madrid (8.643,9 millones). En términos relativos, las más beneficiadas serían Canarias (el 48,2% de su deuda viva), Andalucía (45,3%) y Asturias (36,3%). En el caso de Galicia, se le condonarán 4.009,7 millones, el 31,1% de su deuda viva a junio de 2025. El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, ha destacado que aunque se ha hablado de que Catalunya es una de las comunidades más beneficiadas porque se le condonarán más de 17.000 millones, también es de las más endeudadas y tiene más población, y en términos relativos solo va a reducir su deuda en un 18,9%, por debajo del porcentaje de Madrid (21,9%).

Gasto en Defensa

Los técnicos de Hacienda también han señalado que, pese a la prórroga de los Presupuestos y las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la ejecución presupuestaria en Defensa se ha duplicado respecto a 2023 y 2024. Aunque el presupuesto permanece inalterado desde 2023 en 14.453,8 millones, hasta agosto se han aprobado modificaciones de crédito por valor de 6.247,6 millones de euros, más del doble que en 2023 y 2024. "Hay margen para cumplir con el objetivo del 2,1% que tiene establecido, no del 5% pero sí el 2,1%", ha asegurado Mollinedo.

Gestha también ha pedido que el salario mínimo interprofesional siga sin tributar por IRPF y han apostado por un aumento del umbral de tributación. Los técnicos son partidarios de mantener el SMI sin tributar porque, han recordado, es la mínima porción de sueldo posible que un trabajador cobra, y además servirá para acercar posiciones entre Trabajo y la patronal CEOE, ya que en caso contrario se incrementarían los costes para los empresarios tanto por salarios como por cotizaciones sociales. Gestha celebra este jueves y viernes en A Coruña su congreso bianual, que durante la tarde contará con la presencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para inaugurar su Asamblea.