Más aterrizajes en invierno: el aeropuerto Alicante-Elche dispara su oferta de asientos un 10 %

Si el sector necesitaba un dato para confirmar que la desestacionalización es una realidad, ya lo tiene. Aena ha avanzado que el aeropuerto Alicante-Elche sigue caminando en dirección ascendente. Las compañías aéreas han programado en el Miguel Hernández 8,2 millones de asientos -entre llegadas y salidas- y alrededor de 44.200 vuelos comerciales para la temporada de invierno, que dará comienzo este domingo 26 de octubre y se prolongará hasta el próximo 28 de marzo de 2026. Respecto a la temporada pasada significa un incremento del 10,2 % en plazas ofertadas y del 9,1 % en las operaciones programadas.

En el epicentro sigue estando en Europa. El continente europeo aglutina, con un 93 %, el grueso de las plazas que se disparen por encima del 6,8 millones de plazas canalizadas a través de 158 rutas. Así, las aerolíneas han programado cerca de 1,1 millones de asientos para España con 17 rutas. Por último, en África se ofertan 334.500 asientos a través de seis conexiones.

Rozando las treintenas

Las previsiones sitúan al aeropuerto de Alicante-Elche en un puesto destacado dentro de la conectividad. Se podrían decir que la barrera de las treintenas está a la vuelta de la esquina. El aeródromo alicantino exhibirá en esta etapa, que algunos denominan baja, una gran conectividad al contar con un total de 181 rutas, 12 más que el invierno pasado. En cuanto al número de destinos con los a los que hay posibilidades de llegar, Aena apunta a un total de 118 repartidos en 29 países. Todo ello, a través 29 aerolíneas que operan desde la terminal alicantina.

Por países, Reino Unido representa un destacado número uno. La oferta de plazas crece un 8,8 % y cuenta ya con cerca de 2,6 millones de asientos. Las comunicaciones internas ocupan la segunda posición con 1,1 millones de plazas, si bien las aerolíneas descienden su cartera un 6,4% en este apartado. Los siguientes mercados con más oferta de plazas son Países Bajos con más de 545.000 asientos (13,2 %), Alemania con cerca de 518.000 asientos (9,7 %), Bélgica cercana a los 495.000 asientos (20 %) y Polonia con cerca de 482.000 asientos (21,3 %).

Estas cifras positivas dejan una media mensual de 1,6 millones de pasajeros si los aviones realizaran sus trayectos llenos.