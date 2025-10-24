Alicante reúne a los protagonistas de la digitalización del turismo el próximo 30 de octubre

El próximo miércoles 30 de octubre, el Club INFORMACIÓN acogerá una jornada dedicada a la transformación digital en el sector turístico, un encuentro que reunirá a expertos, representantes institucionales y empresarios para analizar cómo la innovación tecnológica está redefiniendo la competitividad y la conexión con los viajeros.

Organizado por SEGITTUR (Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo) en colaboración con Prensa Ibérica e INFORMACIÓN, el evento abordará los avances en digitalización y gestión inteligente de destinos, así como el impacto de las ayudas destinadas a impulsar la modernización de las empresas turísticas.

La jornada comenzará a las 10:00 horas con un café de bienvenida, seguido de la presentación institucional. A las 10:40 horas, el presidente de SEGITTUR, Enrique Martínez Marín, abrirá el programa con la ponencia «Plataforma Inteligente de Destinos, clave en la mejora de la gestión turística», donde explicará el papel de esta herramienta en la planificación, sostenibilidad y competitividad de los destinos.

A continuación, a las 11:15 horas, tendrá lugar una mesa de debate titulada «Los destinos apuestan por la Plataforma Inteligente de Destinos», con la participación de Toni Pérez, alcalde de Benidorm, y José Francisco Mancebo, director ejecutivo del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, que compartirán la experiencia de sus respectivos territorios en el proceso de digitalización turística.

El bloque dedicado a los proyectos beneficiarios de las ayudas para la digitalización de las empresas turísticas, previsto para las 11:45 horas, contará con la intervención de José Cano Fuster (director de El Xato Restauración), Natalia Andreu (directora general de Inteligencia Turística), Mayte García (directora ejecutiva de HOSBEC), David De Haro (gerente de Mundo Marino) y Tania Martínez Ferrández (project manager de Plusholidays), quienes expondrán casos reales de transformación digital y buenas prácticas en el sector.

La clausura está programada para las 12:15 horas, y posteriormente los asistentes podrán disfrutar de un cóctel de networking.

El evento se celebrará en formato presencial con inscripción previa, aunque también podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube del Diario INFORMACIÓN. Una oportunidad para conocer de primera mano cómo la innovación y la tecnología están marcando el futuro del turismo en España.