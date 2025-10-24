El cambio de la aplicación de Aduanas bloquea la salida del calzado alicantino

"La ventana de venta en el calzado son doce semanas". Con esta frase, el presidente de Avecal, Vicente Pastor, introducía en una jornada el problema en el que ha derivado el cambio en la aplicación de Aduanas este mes para seis empresas del calzado. La situación, si bien es temporal, se ha producido a raiz de que el pasado 14 de octubre la agencia cambiara su programa informático para procesar las informaciones relativas a las exportaciones.

El bloqueo se ha traducido en que mercanías que normalmente tardan unas 48 horas en pasar el control aduanero se han topado de repente con 10 o 12 días a la espera de contestación. Ante esta circunstancia, Pastor ha reclamado a los responsables no solo agilizar el proceso, sino informar antes de estos cambios que pueden suponer importantes pérdidas para los exportadores alicantinos. El hecho ha ocurrido durante la celebración de la jornada sobre "Política comercial europea para la empresa alicantina", organizada por la Cámara de Comercio y Esatur.

El incidente lo han escuchado en directo el director general de Política Comercial y Seguridad Económica, Julián Conthe; el director provincial de Comercio e ICEX en Alicante, Rafael Ortega; la consejera económica de la Comisión Europea, Beatriz Alvargonzález y la inspectora regional adjunta Aduanas, Irene Cantó, quien se ha comprometido a comprobar qué ha motivado el retraso y dar una respuesta a los empresarios.

Irene Cantó, Beatriz Alvargonzález, Julián Conthe y Rafael Ortega, durante la jornada. / INFORMACIÓN

El presidente de Avecal ha mostrado, igualmente, colaboracíón para dar una solución y ayudar a los asociados que se han visto atrapados por este cambio informático. Pastor ha expuesto que los empresarios realizaron el procedimiento como viene siendo habitual y, en concreto, dos de ellas introdujeron los datos al día siguiente del cambio, el 15, sin recibir respuesta.

¿Frenazo a la balanza?

Este episodio no ha roto el intercambio de información y herramientas que han aportado los responsables de exportaciones. En este sentido, ha resultado especialmente interesantes las previsiones con las que trabaja el Gobierno central sobre la balanza comercial española y alicantina. Julián Conthe ha asegurado que "el sector exterior en 2024 tiró mucho de a economía española y de la alicantina. En 2025, se están produciendo toda una serie de efectos que vamos a tardar algo en poder ver cómo se traducen desde un punto de vista tendencial", si bien frente a un primer semestre positivo, el apunte del segundo se prevé negativo.

No somos autosuficientes. Necesitamos crear más mercados y estrechar lazos. Beatriz Alvargonzález — Consejera económica de la Comisión Europea

"En principio, asociamos al elemento de incertidumbre el incremento que se dio en muchas compras" en el arranque del año y, "lógicamente, veremos un descenso en la segunda parte del año, porque era un incremento por encima de lo natural". Para el director general, la previsión es que se cierre el ejercicio con datos peores respecto a 2024, por la "contracción" internacional que se está dando.

Conthe considera que, parte, tiene su origen en Estados Unidos, pues España -y en este caso, también Alicante - tiene poca exposición directa al país norteamericano; sin embargo, el responsable de Política Comercial considera que detrás de esa bajada está la desaceleración de mercados europeos tan relevantes para "nosotos como Francia y Alemania. Su coyuntura nos "acaba repercutiendo, porque son nuestros principales socios comerciales". No obstante, "algo de efecto se verá, pero el sector comercial español, como comentábamos, en el alicantino se ve también, es un sector robusto que ha aguantado muy bien esta primera parte del año, que ha ido creciendo en los últimos años y y que pensamos que seguirá aguantando adecuadamente esta segunda parte del año que se presenta con retos importantes".

El debate arancelario

Precisamente, la geopolítica se ha situado como una parte central en la parte de diálogo con los empresarios presentes en la sala. Frente a la postura del presidente Donald Trump, la consejera económica de la Comisión Europea se ha mostrado contundente respecto a la postura europea. Beatriz Alvargonzález ha subrayado que la UE no cambiará su política de negociación en la que lleva trabajando años. Sobre la mesa ha citado ejemplos como el reciente acuerdo con Mercosur y anticipado los futuros que se esperan cerrar con México y otros mercados. Con la mirada puesta atrás, también ha mencionado Canadá o Japón.

Detrás de esa bajada en las exportaciones, está la desaceleración de mercados europeos tan relevantes para nosotos como Francia y Alemania Julián Conthe — Director General de Política Comercial y Seguridad Económica

La consejera ha destacado que fue la pandemia y la crisis energética tras la invasión de Ucrania lo que encendió las alarmas en el seno de la UE. "No somos autosuficientes. Necesitamos crear más mercados y estrechar lazos". Para ello, considera fundamental no confundir la independencia de la autosuficiencia y ser realistas con nuestras capacidades. En este punto, expuso el caso del potencial exportador de los países europeos y recordó que "hasta 2017, la UE era el principal exportador hacia Mercosur", puesto que desde entonces le arrebató China.

El tercero de los ejes fue la unanimidad de técnicos, responsables y empresarios para simplificar los procesos de exportación. En último término, Comercio Exterior y el ICEX recordaron las herramientas píblicas y abiertas disponibles para abordar cualquier mercado y analizar las opciones. De hecho, el director provincial se abrió a facilitar informes que pudieran ser de interés ante nuevas oportunidades que se detectaran. Rafael Ortega puso el foco en puntos como las barreras de entrada y el programa de becas del instituto, ahora denominado Campus ICEX, con el que las empresas pueden contar con profesionales en prácticas durante un año, que son parcialmente subvencionados por la administración (un 50 % para pymes y un 30 % para grandes sociedades).