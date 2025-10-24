Hozono Global: sostenibilidad, innovación y colaboración público-privada para transformar el territorio

Los desafíos medioambientales, sociales y económicos exigen nuevas formas de gestión. En este contexto, el Grupo Hozono Global se ha consolidado como un referente nacional en la prestación de servicios públicos, la conservación del entorno y la ejecución de infraestructuras sostenibles. Su modelo, basado en la colaboración público-privada, la innovación tecnológica y la responsabilidad social, ha permitido impulsar proyectos que generan valor y bienestar a lo largo de todo el territorio español.

Una compañía con visión integral

El Grupo Hozono Global integra ocho empresas que trabajan de forma coordinada para ofrecer soluciones globales en materia de servicios urbanos, medioambiente, infraestructuras y transporte sanitario. Con más de 4.500 profesionales en plantilla, el Grupo presta servicio en todo el país con un enfoque que combina eficiencia, cercanía y sostenibilidad.

Entre sus compañías destacan Actúa, especializada en limpieza urbana y mantenimiento de zonas verdes; Orthem, primera compañía nacional en servicios medioambientales; Abala, orientada a la ejecución de infraestructuras y edificación; y Digiltea, que impulsa la transformación digital de los territorios a través de soluciones inteligentes.

Cada una de ellas aporta su experiencia a un modelo común que busca anticipar los retos de las ciudades y entornos rurales, ofreciendo respuestas adaptadas a las necesidades de cada administración.

Compromiso con la Vega Baja

La comarca de la Vega Baja del Segura ocupa un lugar destacado dentro de la estrategia territorial de Hozono Global. Su participación en el I Foro Avanzando Vega Baja, organizado por Diario Información, ha reafirmado la voluntad del Grupo de seguir contribuyendo al desarrollo sostenible de esta zona clave del sureste peninsular.

Durante el encuentro, la compañía defendió la importancia de impulsar un modelo de gestión sostenible del territorio basado en la colaboración entre administraciones y empresas. Este enfoque, que combina planificación estratégica, innovación y responsabilidad ambiental, se traduce en proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer la resiliencia de los municipios ante los efectos del cambio climático.

Hozono Global ha desarrollado en la Vega Baja diversas actuaciones orientadas a la conservación de espacios naturales, la gestión de zonas verdes y la modernización de equipamientos públicos. En Orihuela, participa en el mantenimiento del histórico Palmeral, declarado Paraje Pintoresco y Bien de Interés Cultural (BIC), y en Torrevieja, Hozono Global ha reforzado el cuidado de las zonas verdes duplicando su plantilla y triplicando vehículos y maquinaria.

Además, el Grupo lidera el proyecto de transformación integral del puerto de Torrevieja, que convertirá el recinto en un espacio más accesible y funcional. El proyecto contempla la construcción de una pasarela peatonal de 230 metros que conectará el Dique de Levante con el Paseo Juan Aparicio, la electrificación y renovación del alumbrado público de todo el recinto y la creación de una nueva Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) en el Paseo de la Libertad.

Estas iniciativas reflejan una forma de trabajar que va más allá de la ejecución de obras o servicios: una forma de entender el territorio desde la corresponsabilidad y el respeto por su identidad.

Restaurar, proteger y crear valor

La sostenibilidad ambiental es un pilar fundamental para Hozono Global. A través de Orthem, el Grupo lidera servicios de prevención selvícola, restauración ecológica y protección de la biodiversidad en distintas zonas del país. Ejemplo de ello son los trabajos de recuperación en los terrenos afectados por el incendio forestal de Montitxelvo, en Valencia, o los proyectos de restauración ecológica desarrollados en espacios naturales de Castilla-La Mancha y Andalucía.

Además, Hozono Global ha establecido una colaboración estratégica con la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) mediante la creación de la Cátedra de Medioambiente, Agua y Energía, centrada en tres ámbitos estratégicos: la gestión medioambiental, el ciclo integral del agua y la eficiencia energética.

En paralelo, Hozono Global impulsa iniciativas europeas como Life Token CO₂, orientada a medir y valorizar la capacidad de absorción de dióxido de carbono de los bosques. Este proyecto promueve una gestión forestal activa como herramienta frente al cambio climático y refuerza la apuesta del Grupo por la innovación aplicada al medioambiente.

Colaboración público-privada: un modelo de futuro

La experiencia acumulada por Hozono Global en la gestión de servicios públicos, la obra civil y la conservación del entorno natural ha convertido a la compañía en un aliado estratégico de las administraciones. Su modelo de colaboración público-privada se basa en la confianza, la transparencia y la búsqueda de soluciones conjuntas que permitan afrontar retos complejos como la gestión del agua, los residuos, la movilidad o la adaptación climática.

Este enfoque ha permitido al Grupo consolidar su posición como uno de los principales operadores del país en el ámbito de los servicios medioambientales y urbanos, contribuyendo a la creación de entornos más saludables, sostenibles y habitables.

Más allá de los números y los proyectos, la verdadera fortaleza de Hozono Global radica en su capacidad para generar sinergias entre innovación, sostenibilidad y bienestar social.

Con una presencia consolidada en toda España y una firme vocación de servicio público, Hozono Global continúa avanzando hacia un modelo empresarial que entiende el desarrollo como equilibrio: entre progreso y conservación, entre tecnología y naturaleza, entre lo local y lo global.

I Foro ‘Avanzando Vega Baja’: una jornada para reflexionar sobre el futuro sostenible de la comarca

El I Foro Avanzando Vega Baja, organizado por el Grupo Hozono Global y el diario Información, reunió en Torrevieja a representantes institucionales, empresariales, académicos y sociales en una jornada de diálogo sobre el futuro de la comarca desde una perspectiva basada en la sostenibilidad, la innovación y las personas.

A lo largo del foro se celebraron tres mesas de debate que abordaron los principales retos y oportunidades del territorio.

La primera de ellas, titulada “Infraestructuras con alma: creando espacios para las personas”, contó con la intervención de Juan Beviá, director de Construcción del Grupo; José Antonio Gómez Sales, director de las obras del Puerto de Torrevieja y gerente de Consultoría ipYdo; y Miguel Ángel Crespo, profesor de Ingeniería Civil en la Universidad de Alicante y gerente de Guía Consultores. Los ponentes coincidieron en destacar la importancia de diseñar infraestructuras pensadas para mejorar la vida de las personas y adaptadas a la identidad de cada territorio.

En la segunda mesa, “La colaboración público-privada en la protección medioambiental”, participaron Manuel Quijada, director de Medioambiente, Agua y Energía de Hozono Global; José Luis Durán, responsable de Innovación de Orthem y de la Cátedra de Medioambiente, Agua y Energía Hozono Global–UCAM; y el periodista especializado Miguel Ángel Ruiz, quienes analizaron el papel compartido de administraciones y empresas en la gestión responsable de los recursos naturales y en la búsqueda de soluciones frente a los desafíos ambientales.

Por último, el debate “Cuidar lo común: el valor de los espacios públicos en la Vega Baja” reunió a Concha Sala, concejala de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Torrevieja; Ruth Velázquez, jefa de grupo de Servicios Urbanos y Medioambiente de Actúa; y Manuel Iván Pérez, jefe de grupo de Servicios Urbanos y Medioambiente de Actúa y responsable del servicio de zonas verdes de Torrevieja. La conversación puso en valor la gestión sostenible y el mantenimiento de los espacios públicos como elementos clave para la calidad de vida y el bienestar ciudadano.

El foro se ha consolidado como un espacio de encuentro y cooperación entre los distintos agentes del territorio, subrayando que solo mediante alianzas sólidas y una visión compartida será posible avanzar hacia un desarrollo verdaderamente sostenible en la Vega Baja.