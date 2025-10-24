El IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial supera los 1000 inscritos a tan solo 15 días antes del encuentro

El IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial convertirá los próximos 5 y 6 de noviembre a Alicante en el epicentro del debate internacional sobre innovación, tecnología y pensamiento científico. Bajo el lema «Del potencial al impacto: el poder transformador de la IA», el evento cuenta, hasta el momento, con más de 1.000 inscritos entre las dos sedes principales: la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con alrededor de 400 asistentes, y el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), que acogerá, de momento, a más de 800. Un encuentro de máximo nivel que consolida a la ciudad como referente europeo en el uso ético, regulado y transformador de la inteligencia artificial.

Uno de los grandes atractivos del Fórum serán las sesiones de networking diseñadas para favorecer la conexión entre empresas, instituciones, startups, investigadores y profesionales de todos los sectores vinculados con la IA. Tanto en la EUIPO como en el ADDA, se celebrarán encuentros informales, coffee breaks y cócteles profesionales pensados para impulsar alianzas, compartir proyectos y fomentar la cooperación internacional. Destaca especialmente el cóctel “Compartiendo ideas y generando sinergias”, que cerrará la primera jornada y reunirá científicos, académicos y representantes de grandes compañías tecnológicas en un ambiente distendido que favorecerá el intercambio de experiencias y la creación de oportunidades reales de colaboración.

La primera jornada, que se celebrará en la EUIPO, contará con la presencia de Yoshua Bengio, uno de los mayores referentes mundiales en aprendizaje profundo, Manuel Bonilla, presidente de Encuentros NOW y director corporativo de Innovación SHA & AB Living Group; Nuria Oliver, directora científica de la Fundación ELLIS Alicante, que participará tanto en la apertura como en un diálogo con el homenajeado Michael I. Jordan, pionero en modelos generativos como los que emplea ChatGPT. En este primer bloque también intervendrán figuras clave como María Garaña, CEO de Clarke Modet; Rahul Bhartiya, coordinador de IA en la EUIPO; y Aurelio López-Tarruela, director de la Cátedra Metaverse de la Universidad de Alicante, entre otros.

La jornada concluirá con el mencionado cóctel-networking en las instalaciones de la EUIPO, una oportunidad para conectar a los más de 400 participantes del primer día, entre los que se encuentran responsables de innovación de grandes corporaciones, representantes institucionales de la Comisión Europea y especialistas en regulación tecnológica.

El segundo día, en el ADDA, congregará a un público aún más numeroso. Más de 800 asistentes seguirán las sesiones dedicadas a la aplicación práctica de la inteligencia artificial en sectores estratégicos. La apertura correrá a cargo de Lourdes de Agapito Vicente, cofundadora de Synthesia, quien recibirá un galardón en reconocimiento a su trayectoria en el campo de la generación audiovisual mediante IA. A lo largo de la mañana, se celebrarán ponencias de figuras de primer nivel como Cristian Cantón, director asociado del Barcelona Supercomputing Center; Javier García, presidente de la IUPAC y director del Nanotechnology Lab UA; y expertos en salud e investigación como Jesús García-Foncillas (Hospital Jiménez Díaz) y Julia Guiomar Niso (Instituto Cajal-CSIC).

La sesión empresarial moderada por Eva Toledo, presidenta de El Círculo-Directivos de Alicante, reunirá a líderes del sector como José Luis Sánchez-Ocaña (Aleex AI), Rubén Marzal (MasOrange) y Luis Hidalgo Pérez, director de Ciencia de Datos de Prensa Ibérica, para analizar cómo la IA está redefiniendo la productividad y la toma de decisiones estratégicas. Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro intervendrá en la mesa sobre IA y geoestrategia, junto a Ángeles Santamaría (MAPFRE) y Enrique Ávila, del Centro de Inteligencia Artificial del Estado Mayor de la Defensa.

El Fórum pondrá punto y final con la sesión «IA en creatividad», en la que Olga Blanco (IBM Consulting), Montse Guardia (IDEADED) y Javier Ideami (The Geniverse) abordarán el papel de la IA en la transformación de la cultura y el diseño.

Cabe destacar que el nivel de los asistentes refleja cómo en cada edición, este foro se supera año tras año, gracias también a un programa que combina ciencia, regulación, creatividad y aplicación práctica de la IA en todos los ámbitos de la sociedad.