Una primera gala de premios para exponer retos y aportación de los transportistas alicantinos

La Federación Provincial de Transportes de Alicante celebró anoche la primera edición de los Premios Fetrama. La iniciativa tiene como objetivo poner en valor el trabajo de los profesionales y las empresas del sector, y reivindicar el peso real que representa en la economía de la provincia y del conjunto de España. La gala se celebró en Elche y reconoció al empresario Antonio Pascual Valor, por su carrera profesional y participación activa de la patronal del sector.

Asimismo, la federación quiso dar visibilidad al Grupo FTM como "Empresa más Innovadora"; Juan Riquelme, como autónomo del año; Levante Trucks (Mercedes) en la categoría de "Concesionario del Año"; Transportes Pastor como "Empresa Familiar"; y Transportes Albero, como "Empresa Alicantina" 2025.

El presidente de Fetrama, Antonio Marco, señaló que los asociados son “la verdadera cadena de valor de la organización que con la unidad de todos podemos conformar una patronal fuerte” que garantiza la “conectividad de la economía, puesto que somos los encargados de hacer llegar las mercancías a los mercados”.

Un momento de la primera gala de premios de Fetrama. / INFORMACIÓN

En su mensaje de reivindicación del sector del transporte, Marco incidió en la idea de que el sector del transporte “supone un soporte esencial de la competitividad de los sectores económicos” y apeló a la necesidad de seguir trabajando “como movimiento profesional fuerte, más coordinado que defienda, pero sobre todo que lidere al sector del transporte”. El presidente de FETRAMA también recordó los grandes retos del sector, principalmente vinculados a la sostenibilidad, que requieren una mayor unidad de acción del empresariado y de los trabajadores del sector.

Mención de Honor

El resultado de esta primera gala es fruto de la participación directa de los asociados que con su voto telemático han determinado a los ganadores en las diferentes categorías de los premios. A la gala acudieron representantes del Ayuntamiento de Elche, como el edil de Medio Ambiente y Deportes, José Antonio Román; el director general de Transporte y Logística de la Generalitat Valenciana, Manuel Ríos; así como representantes de asociaciones empresariales como César Quintanilla, presidente de Uepal; Maite Antón, presidenta de AEFA; la vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Eva Miñano; o el directivo del Puerto de Alicante David Nadal, entre otros. Este primer evento de Fetrama contó con el patrocinio de Cajamar Alicante, y los concesionarios de: Vehículos Industriales único (MAN), Provehima (Volvo), Levante Trucks (Mercedes) y Scalevante (Scania).

Respecto a la premiados, cabe destacar que Antonio Pascual Valor se convierte en la primera persona en recibir la Mención de Honor por su trayectoria empresarial y vinculación con la Federación. Pascual se dio de alta en Fetrama en marzo del año 1990, desde entonces ha apoyado el movimiento asociativo en general y el de las empresas de transportes en particular. Ha formado parte de la Junta directiva de la Federación desde el año 1997 de manera ininterrumpida hasta el año 2025, año de su jubilación. Pascual ha sido reconocido por la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) con la Placa de Honor 2024, convertido en todo un referente para el empresariado del sector, sus trabajadores y todo el asociacionismo empresarial. El premio fue entregado por el director General de Transportes y Logística, Manuel Ríos.

César Quintanilla entregó el premio al representante de Transportes Albero. / INFORMACIÓN

El premio a la ‘Empresa más innovadora del Año’ ha recaído al Grupo FTM que durante este 2025 ha realizado importantes inversiones en proyectos muy punteros, como la app del conductor, el de Quixmind, una patente única a nivel mundial de toritos y carretillas autónomas que automatizarán muchos procesos de carga y descarga repetitivos donde las personas no aportan un valor añadido; y, por último, el Hydros Power que es el primer generador de hidrógeno. El Jefe del Departamento de Desarrollo de Negocio y Estrategia Empresarial del Puerto de Alicante, David Nadal, hizo entrega del galardón.

En la categoría de ‘Autónomo del Año’, ha sido Juan Riquelme Alonso quien se ha hecho con este primer premio, que recogió de manos del secretario general de FETRAMA, Antonio Gabaldón. Riquelme se unió a la Federación en el mes de noviembre de 1991, desde entonces ha sido fiel a esta casa. Es un auténtico referente entre sus compañeros, que no hacen nada sin consultarle distintos aspectos de la profesión como de la Federación.

Como ‘Concesionario del Año’, Levante Trucks se llevó el premio. Es un concesionario y taller oficial de Mercedes con más de 40 años en el sector del transporte, una empresa que brinda servicios en un lugar estratégico gracias a las magníficas instalaciones construidas en Monforte del Cid en el año 2021. El director territorial de Cajamar en Alicante, Manuel Nieto, entregó el premio.

Uno de los premiados. / INFORMACIÓN

Transportes Pastor SL ha sido reconocida como ‘Empresa Familiar del Año’, una entidad que nació en 1986 de la mano de Manuel Pastor, y que desde su constitución se ha hecho un importante hueco en la prestación de servicios de transporte nacional e internacional. La presidenta de la AEFA, Maite Antón, fue la responsable de la entrega de este premio.

Transportes Albero SL, que tiene más de 30 años de trayectoria, ganó el premio a la Empresa Alicantina, que recibió del presidente de UEPAL, César Quintanilla. Esta entidad no solo se dedica al transporte de mercancías, sino que también ofrecen servicios de logística y almacenaje adaptados a las necesidades de cada cliente. Se dedican al transporte de mercancías a nivel nacional e internacional y cuentan con más de 25.000m² dedicados al almacenaje mercancías.