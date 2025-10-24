¿Quieres resultados o excusas: 10 contactos, guion corto y seguimiento que convierte?

Del “mejor no llamo” al “10 cada mañana”: cómo vender sin miedo y sin ser pesado

Durante meses, el teléfono fue una estatua en la mesa. No porque no hubiera clientes, sino porque el “no” pesaba más que una jornada de ocho horas. Cada intento fallido dejaba un nudo en el estómago, una duda en la cabeza y una excusa en la libreta. “Hoy no es buen día.” “La gente no tiene dinero.” “Ya si eso la semana que viene.”

Eso cambió con una regla simple: 10 contactos al día, con un guión claro, una mini prueba útil, y un seguimiento que no molesta. Sin heroicidades. Sin esperar a “sentirte listo”. Solo 10. Todos los días. Y sí: los primeros “no” seguían doliendo. Pero algo pasó al décimo intento del día 3: hubo un “sí”. Y luego otro. Y, lo más importante, el miedo bajó de volumen.

Este es el caso —verosímil y basado en muchos parecidos reales del Club 100K— de una profesional de servicios personales (estética avanzada, pero vale para muchos otros) que pasaba semanas sin nuevas conversaciones y culpaba al algoritmo, al clima y a que “la gente ya no responde”.

Paso 1: lista de contactos

Empezó con una hoja en papel. 100 nombres. Algunos antiguos clientes, otros referidos, otros pillados de forma ética en grupos y perfiles públicos: gente que había comentado algo relacionado con su problema (“me molesta esta mancha”, “no aguanto el vello”, “no tengo tiempo para mí”).

No había magia. Había lápiz.

Paso 2: guión de tres frases

Nada de discursos de teletienda. Solo esto:

“Hola, te mando este audio rápido porque quizás te ayude: esta semana estoy dando una prueba de sesión de limpieza exprés + mapeo gratuito de piel. Es algo muy visual. ¿Quieres que te haga un hueco para probar? Al terminar te llevas un antes/después del tratamiento”

Mensaje directo, útil y con algo gratis. Sin presión. Y con tono de “vecina que te quiere ayudar”, no vendedora pegajosa.

Paso 3: sistema de seguimiento

Quien decía “sí, mándame info”, recibía:

Una foto real (antes/después de otra clienta - tenía autorización!)

Un mapa con el punto exacto (ubicación del centro)

Dos horarios disponibles (mañana y pasado)

Una pequeña historia: “El martes vino una chica que tenía X. Mira cómo salió.”

Quien no respondía, recibía a los dos días un mensaje suave:

“Te dejo esto por si más adelante te encaja. Esta semana van 4 pruebas hechas. Si quieres una, me quedan 2 huecos.”

Cero dramatismo. Mucha constancia.

¿Qué pasó en 30 días?

Más de 200 contactos iniciados.

32 respondieron con interés.

11 vinieron a prueba.

5 compraron pack.

3 se convirtieron en fans y recomendaron.

¿El secreto? Ninguno. Solo 10 conversaciones cada mañana, un sistema con alma y una hoja en la pared que decía:

Día —Contactos — Conversaciones — Citas —Ventas.

Cada “X” era una victoria. Cada “no” dejaba de doler porque ya se estaba escribiendo el siguiente “hola”.

3 claves que marcaron la diferencia

Tono amable, no vendedor “Te regalo una prueba” suena distinto a “te encajo un cupón”. Y el cuerpo lo nota. Nadie colgó el teléfono. Algunos dijeron “ahora no”, pero muchos agradecieron el gesto. Seguimiento que ayuda, no agobia El WhatsApp era claro: fotos, mapa, horarios. Si no respondían, no había persecución; había espacio. Eso se agradece más que cualquier descuento. Rutina, no racha No hacía falta energía infinita. Sólo hábito. 10 contactos entre las 9:00 y las 10:30, antes de que el día se descontrole. Después, a lo demás.

¿Y el “no”? Sigue existiendo.

Pero ahora no manda. Porque no es el final, es parte del proceso. Se coleccionan “noes útiles”: aquellos en los que al menos se intentó con respeto, prueba y mensaje claro. En ese mar de “noes”, siempre flota un “sí”. Y eso, cuando se convierte en rutina, cambia la caja del mes.

¿Y tú?

Haz la prueba esta semana. Hoy por la tarde:

Escribe una lista de 100 contactos. Imprime tu guión de tres frases. Prepara tres fotos o vídeos reales. Abre dos huecos diarios en tu agenda. Cuelga una hoja con columnas (día, contactos, respuestas, citas, ventas).

Mañana a las 9:00, empieza. A las 10:30, marca hecho. No hace falta tener ganas. Hace falta dar el primer paso.

El “sí” llega antes cuando dejas de temer el “no”.

Si tú también quieres mejorar aspectos de tu negocio, nos vemos el 31 de octubre a las 9:30h en Alicante, en el Club Información.

Un evento de Level Up en España / Level UP

Conferencia presencial: “Sistema de Ventas Rentable”

Organizada por Level UP y dirigida a empresarios y autónomos como tú, que quieren dejar de improvisar y empezar a crecer con método.

Dale a uno de los enlaces que hay en el artículo, nos das 3 datos, y Toni Fábrega te explica por qué no debes faltar a esta conferencia.

También puedes acceder aquí