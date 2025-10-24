Quintanilla ratifica su objetivo: habrá una "única estructura asociativa" empresarial

La entrega de los premios de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) ha cumplido con las expectativas que estaban depositadas sobre su presidente César Quintanilla. A pocas semanas de convertirse en máximo representante de la patronal alicantina y del Consejo Social de la Universidad de Alicante, el empresario ha querido dejar clara su hoja de ruta en estas nueva etapa para las organizaciones empresariales y es que el objetivo de una "única estructura asociativa" se llevará adelante para "cerrar heridas".

Quintanilla ha avanzado sus cinco ejes de trabajo al frente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) en la provincia. En primer lugar, "la organización interna, para que sea representativa de todos los sectores empresariales, con voz propia y reivindicativa, devolviendo la voz a los sectores. Una organización que sea la casa de todos". Un segundo tema que es la "reivindicación y fiscalización de las infraestructuras que tanto necesitamos". También "defender la necesidad de garantizar el agua de calidad y a precios asequibles en la provincia, como un problema de toda la sociedad alicantina".

Además, el presidente de Uepal se ha marcado centrar su futura presidencia "trabajar para que sectores productivos y económicos de la provincia incorporen con fuerza modelos con un fuerte componente en innovación" y, por último, "avanzar en la cohesión territorial en el campo empresarial".

Mensajes sobre un puente

Pero César Quintanilla no se ha querido detener en líneas generales y abiertas, sino en enviar un mensaje a sus asociados de cómo entiende que es el proceso que se abre con su llegada a la presidencia de la CEV, con la que tantas tensiones se han vivido desde que se fundara la Unión. "El problema es la falta de cohesión territorial o vertebración del asociacionismo empresarial dentro de la Comunitat. Y asi debemos llamarlo. Y por tanto, una vez identificado el problema, hay que enfocarlo justamente al revés. Alicante no es el problema, Alicante es la solución", en referencia a los comentarios e informaciones que había leído en medios de comunicación.

Para ello, el empresario pidió a los suyos y a los representantes de otras asociaciones presentes, "tener más presencia en Valencia y Castellón. Asistir y tener presencia tanto en las juntas empresariales, como en las jornadas y los premios empresariales que allí se realizan. No ir solo cuando tenemos algo que reclamar".

Del lado contrario, o de las otras provincias, espera reciprocidad; pero, ante todo, espera "generosidad" por parte de la valenciana. "P ara vertebrar , aquel territorio con mas poder, tiene que estar dispuesto a ser generoso con el resto. Por que no hay otra manera de avanzar en la vertebración", ha subrayado. "Tenemos que centrar en tender puentes. Esa es nuestra obsesión. Porque los puentes se construyen para ir de un lado a otro, y al revés. Son bidireccionales".

Apoyo unánime

Durante la entrega y junto a los premios, los galardonados han coincidido en felicitar a Quintanilla y desearle lo mejor en su nueva andadura. Desde Carlos Baño, presidente de Facpyme, a Rosana Perán de Pikolinos y quien fuera la primera presidenta de CEV Alicante, se mostraron dispuestos a ayudar al nuevo "líder empresarial" en esa tarea de "verdadera unidad".

En este sentido, también se unió el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien es un habitual en este evento empresarial. El jefe del Ejecutivo autonómico, además de felicitar a los premiados, ha querido poner en valor el papel de Uepal. "Voy a citar textualmente lo que dijo Quintanilla en una anterior edición y dijo Alicante no puede permitirse quedarse impasible cuando el resto de territorios mejoran su competititvidad. No podemos quedarnos estancando sin una voz".

"Es la hora de Alicante, no a partir de este momento, sino que ya lo está siendo", ha indicado. No obstante, el jefe del Consell ha comentado que discrepa en la visión de "buscar un reequilibrio". "No creo que hoy sea el momento de decirnos lo que podemos ser: creo que esa examen ya lo hemos aprobado. Habéis sacado matrícula". Para continuar los ejemplos de talento, unión, innovación, a pesar de las mayores dificultades que jamás se le han puesto a una provincia, ya se ha superado. No tenemos esa pobreza de espíritu".

