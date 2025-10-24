Récord absoluto de empleo en Alicante: la provincia roza los 905.000 ocupados

Récord absoluto de empleo en Alicante. Eso es lo que dicen los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este viernes, según los cuales la provincia cerró el tercer trimestre con 904.800 ocupados, después de un incremento de 33.500 con relación al trimestre anterior. El turismo y los servicios han sido nuevamente los sectores que más ha tirado del mercado laboral, posibilitando que se haya batido el anterior récord, de verano de 2023, cuando se contabilizaban 873.000 empleos. El paro registrado, por contra, ha crecido en 3.000 personas, lo que deja la cifra total en 123.900.

El empleo no para de dar satisfacciones en la provincia de Alicante. Así lo ponen en evidencia los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan la cifra de ocupados en niveles nunca vistos. De acuerdo o los resultados de la EPA, la principal responsabilidad de este incremento hay que otorgárselo al sector servicios, donde se encuadran los puestos de trabajo vinculados al turismo y también al comercio. Y es que el incremento en este segmento ha sido de 30.400 empleos, lo que ha permitido alcanzar los 673.600.

Camareros atendiendo la terraza de un restaurante en Alicante. / PILAR CORTES

A mayor distancia, aunque también con cifras positivas, aparece la industria, que con 4.200 ocupados más eleva la cifra total a 127.600. También la construcción ha registrado durante el último trimestre una evolución al alza, con 3.700 nuevos empleos que dejan el baremo en 82.800.

La única nota negativa en este campo es el que hace referencia a la agricultura, toda vez que ha perdido 4.700 empleos, quedándose de esta forma en 20.900 trabajadores.

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, la provincia registra en estos momentos nada menos que 67.900 empleos más. En aquel momento, los servicios contabilizaban 621.900 ocupados, la industria 124.200, la construcción 69.500 y la agricultura 21.300.

La industria también ha mejorado resultados. / HECTOR FUENTES

La Encuesta de Población Activa también recoge la cifra de parados. En muchas ocasiones, la creación de empleo no tiene un reflejo de similar importancia en la caída de la cifra de desocupados, porque muchos puestos de trabajo se cubren con personas que no formaban parte del mercado laboral hasta ese momento, ya sea porque acaban de llegar al ser inmigrantes, o porque solo quieren trabajar temporalmente, como ocurre con muchas amas de casa o estudiantes, que aprovechan determinadas épocas del año para completar los ingresos del hogar.

Ese ha sido precisamente el caso en este último trimestre, en el que la cifra de parados se ha incrementado en 3.000 personas, situando la cifra total en 123.900.