¿Tienes dudas sobre cómo funcionará el euro digital? El Banco de España te las resuelve desde Alicante

Hasta ahora son muchas las incógnitas que vienen rodeando, al menos para los ciudadanos de a pie, el euro digital que está impulsando el Banco Central Europeo. Pero muchas de ellas han quedado despejadas este viernes gracias a una conferencia pronunciada en Alicante por Carlos Conesa, director general adjunto de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago del Banco de España, quien ha destacado, de entrada, que no acabará con el efectivo, que se podrá utilizar en todos los países de la UE para transacciones comerciales y personales, y que será de aceptación obligatoria para los comercios.

En un acto celebrado en la sucursal alicantina del Banco de España y bajo la presentación del director de la misma, Pedro Sánchez Abad, Carlos Conesa ha señalado que el euro digital será emitido por los bancos centrales, accesible y en formato digital, y que permitirá mantener la intercambiabilidad con otras formas de dinero. "No se trata en ningún caso de acabar con el efectivo, que se seguirá emitiendo siempre que haya demanda, pero será una opción más para los usuarios plenamente intercambiable", enfatiza.

Carlos Conesa, junto a Pedro Sánhez Abad, durante su intervención. / M. V.

Y la razón por la que se pretende lanzar no es otra que la de completar el mercado de los medios de pago. Según explica, "el efectivo funciona bien para pagos de proximidad persona a persona o a comercios, pero no ocurre lo mismo con los pagos a distancia o a nivel electrónico". Por otro lado, añade, los pagos bizum y con tarjeta se limitan a una única jurisdicción: "No hay un bizum europeo", remarca. Asimismo, y dentro de este contexto, subraya que las tarjetas tienen una amplia aceptación en el comercio electrónico y físico, pero no cubren los pagos de persona a persona. "Por tanto, el mercado de pagos europeo está incompleto, porque no contamos con un sistema que dé satisfacción a todos los conceptos", asevera.

Llegados a este punto, Conesa destaca que el euro digital es necesario para que la Unión Europea (UE) tenga una autonomía estratégica y no dependa de medios de pagos, como son las grandes redes de tarjetas, que no son europeas. También para garantizar el acceso al dinero público asegurando la unidad entre sus distintas variedades, y para superar fricciones en el circuito de pagos. "Que sea universal y se pueda utilizar en cualquier país de la eurozona, y que sirva para pagos de persona a persona y para comercios tanto a nivel nacional como en la zona euro, cubriendo la proximidad y la lejanía. Esa es la ambición", indica.

A partir de 2026

El proyecto nació en 2020 con las fases de análisis, experimentación e investigación, y ahora mismo se está en el proceso de selección de proveedores, el desarrollo de componentes técnicos y los retoques de diseño. Con todo, su lanzamiento, según Conesa, depende de la aprobación por parte del Parlamento Europeo del reglamento, algo que se espera para la primavera de 2026. Y, a partir de ahí será cuando empezará la fase definitiva de desarrollo e implementación, algo que, ha remarcado, "necesita de varios años".

Respecto a elementos del reglamento que no variarán o lo harán mínimamente, el representante del Banco de España señala que "será una moneda de curso legal y de aceptación obligatoria por parte de los comercios". Según explica, solo quedarán exentos "aquellos que no puedan aceptar medios de pago digitales, que son muy minoritarios".

El salón de actos del Banco de España en Alicante durante la conferencia. / M. V.

La distribución del euro digital también será obligatoria por parte de las entidades de crédito, y se podrá acceder al mismo a través de interfaces de proveedores de pago, con aplicaciones y por medio de tarjeta física. La tecnología de iniciación será por medio de un alias como el teléfono móvil, tipo bizum, en NFC (acercando el teléfono) o por código QR.

Carlos Conesa asegura, de cara a los consumidores, que será un medio de pago más sin que desaparezcan el resto, y que podrá usarse en toda la UE con altas medidas de seguridad y con carácter inclusivo. Con relación a los comercios, adelanta que es posible que tengan que pagar algunas comisiones, al igual que sucede con los pagos con tarjeta, pero que, en todo caso, serán inferiores y les permitirá mejorar la clientela y la facturación.

Para las entidades de crédito, que han mostrado cierta resistencia a la iniciativa, también señala que acarreará costes de adaptación, pero destaca que aumentará el poder de negociación frente a redes internacionales de pago y que será una plataforma innovadora sobre la que construir valor añadido.