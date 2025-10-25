El socio fundador y CEO de Devesa Abogados, David Devesa, explica cómo el despacho ha evolucionado desde sus raíces en Alicante hasta consolidarse como una firma nacional de referencia en el asesoramiento empresarial y las operaciones corporativas.

Con oficinas en Alicante, Madrid y Valencia, Devesa Abogados combina rigor técnico, visión estratégica y una filosofía clara: acompañar a los empresarios en su crecimiento con el mismo compromiso con el que ellos levantan sus propios proyectos.

Devesa Abogados se ha posicionado como un despacho referente en asesoramiento a empresas. ¿Cuál es hoy vuestro propósito principal?

Nuestro propósito va mucho más allá de resolver conflictos o redactar contratos. En Devesa ayudamos a las empresas a crecer. Ese es el núcleo de todo lo que hacemos. Las acompañamos desde sus primeras fases de expansión hasta operaciones de compraventa, sucesiones empresariales, salidas a mercados de capital o procesos de reestructuración. Entendemos que detrás de cada compañía hay personas, visión y esfuerzo; nuestro papel es aportar seguridad jurídica y estrategia para que toda esa energía empresarial se traduzca en crecimiento sostenible, en legado.

Cada vez más empresas buscan despachos que entiendan su modelo de negocio y puedan anticiparse a los retos que vendrán. Y ahí está nuestra diferencia: pensamos como empresarios, no solo como abogados. Por eso nos involucramos en la planificación jurídica, en la fiscalidad, en el Derecho laboral estratégico y en el gobierno corporativo con una mirada global y muy pragmática.

"Nuestro propósito va mucho más allá de resolver conflictos o redactar contratos. En Devesa ayudamos a las empresas a crecer". / INFORMACIÓN

¿Cómo se traduce esa visión en el trabajo diario con las empresas?

Lo primero que hacemos es comprender profundamente el negocio. Analizamos su estructura, su historia, sus riesgos y su potencial. A partir de ahí diseñamos un plan jurídico-estratégico a medida. Por ejemplo, en muchas compañías familiares o de mediana dimensión detectamos que no tienen bien definida la relación entre socios o los mecanismos de sucesión. O que no han optimizado su fiscalidad de grupo ni preparado adecuadamente la documentación para atraer inversión. Nos gusta decir que «preparamos a la empresa para su siguiente nivel».

Puede ser un un proceso de internacionalización, una ronda de capital, una venta total o parcial, la incorporación de un socio financiero, una salida a bolsa o simplemente la profesionalización del consejo de administración. Sea cual sea el caso, nuestro trabajo consiste en ordenar, proteger y potenciar. Una firma legal de abogacía de los negocios del siglo XXI debe ser un socio estratégico, no un mero proveedor puntual. Nos gusta apostar por el largo plazo, acompañar a nuestros clientes en la superación de los retos que se han marcado.

¿Estáis notando más movimiento en el mercado de compraventa de empresas?

Sin duda. España está viviendo un momento dulce en operaciones corporativas. Hay fondos de inversión, grupos industriales y family offices con gran liquidez, buscando oportunidades para escalar. Y, al mismo tiempo, muchos empresarios que quieren buscar capital para crecer más rápido, jubilarse o diversificar su patrimonio. Esa confluencia genera un mercado muy dinámico, donde se cruzan el talento empresarial con el capital.

En ese contexto, Devesa actúa como aliado de confianza. Nos implicamos desde el principio: analizamos los riesgos jurídicos, fiscales y laborales, preparamos la documentación, negociamos y cerramos la operación. Pero, sobre todo, ayudamos a que cada parte entienda el proceso con transparencia y serenidad. Nuestro objetivo es que nadie venda por debajo del valor real de su empresa ni compre sin entender qué es lo que está adquiriendo.

"Pensamos como empresarios, no solo como abogados"

¿Cuál es el papel del despacho en este tipo de operaciones?

Estructuramos cada transacción de forma que maximice el valor y minimice los riesgos. Una compraventa empresarial no es solo un contrato: es la culminación de años de esfuerzo y la apertura de una nueva etapa. Tenemos un equipo multidisciplinar que combina las áreas mercantil, fiscal, laboral y procesal. Eso nos permite anticipar los problemas antes de que aparezcan.

Por ejemplo, en muchas operaciones detectamos contingencias legales, laborales o fiscales que pueden condicionar el precio o la forma de pago. Si se abordan bien desde el inicio, la negociación fluye y la operación llega a buen puerto. Además, algo que valoran mucho nuestros clientes es nuestra cercanía. Nos implicamos como si fuéramos parte del proyecto. No somos meros asesores que se sientan en la mesa de cierre; somos parte del equipo que ha trabajado para que esa empresa llegue al siguiente nivel.

El despacho de Devesa Abogados en Alicante está ubicado en la emblemática Casa Carbonell. / Héctor Fuentes

¿Qué distingue a Devesa Abogados dentro del ecosistema legal español?

Creo que tres cosas: visión, implicación y autenticidad. Visión, porque no nos limitamos al marco jurídico, sino que ayudamos a planificar estratégicamente. Implicación, porque nos dejamos la piel por cada cliente; nos importan sus resultados tanto como los nuestros. Y autenticidad, porque hemos construido la firma (y lo seguimos haciendo) desde la coherencia, sin artificios: con una cultura basada en la confianza, el mérito y la excelencia.

Nacimos en Alicante, una tierra de empresarios, de esfuerzo y de valores familiares. Desde ahí crecimos hacia Madrid con una mentalidad moderna y abierta, pero sin perder la cercanía del trato personal. Creo que esa combinación —solidez técnica, mentalidad de crecimiento y trato humano— explica en gran parte por qué tantas empresas nos eligen como sus asesores legales de confianza.

"Nacimos en Alicante, una tierra de empresarios, de esfuerzo y de valores familiares"

En un entorno tan competitivo, ¿qué papel juega la confianza?

La confianza es el activo más valioso que existe en una relación profesional o empresarial. Puedes ser brillante técnicamente, pero si el cliente no confía en ti, no te abrirá las puertas de su empresa, ni sus números, ni sus sueños. Nosotros entendemos que la confianza se construye con tiempo, resultados y coherencia. Por eso priorizamos la transparencia, la cercanía y la visión de largo plazo.

Nos gusta que el cliente sienta que puede llamarnos antes de tomar una decisión importante, no después de tener un problema. Ese es el cambio de paradigma: pasar de la abogacía reactiva a la abogacía preventiva y estratégica. Acompañar, no solo intervenir; esta forma de operar crea vínculos duraderos y hace que muchos de nuestros clientes lleven con nosotros más de una década.

Más información

Devesa Abogados Alicante

Devesa Abogados Valencia

Devesa Abogados Madrid

Consulta la web de Devesa Abogados para más información.