Las claves que impulsan el cambio para un futuro más sostenible

Impulsar la eficiencia, la digitalización y la educación ambiental fue el objetivo del Foro de Innovación y Sostenibilidad, organizado por INFORMACIÓN junto al Grupo TRAGSA. Un encuentro que se convirtió en un espacio de reflexión sobre el futuro verde de la provincia de Alicante y de España. Bajo la moderación de Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, tres voces con visiones complementarias analizaron cómo la sostenibilidad ha pasado de ser una aspiración a convertirse en una herramienta de competitividad y transformación.

Participaron Ana Serna, vicepresidenta de la Diputación de Alicante; Paloma López-Izquierdo, directora de coordinación y acciones institucionales del grupo TRAGSA - SEPI;y María Larrosa, directora de calidad y ESG de Grupo Silvoturismo. Juntas repasaron proyectos que combinan innovación, responsabilidad y desarrollo económico en un contexto donde la emergencia climática exige acción y colaboración.

La sostenibilidad como motor de eficiencia

«Desde la Diputación estamos apostando por la innovación, por la sostenibilidad. Yo creo que sostenibilidad y eficiencia van ligadas», afirmó Ana Serna al iniciar la mesa redonda. La vicepresidenta explicó que la institución trabaja con un enfoque transversal para que todas las inversiones provinciales generen impacto duradero.

Uno de los ejemplos más ambiciosos es el PERTE de Digitalización del Agua, con una inversión de 8,2 millones de euros que beneficiará a 70 municipios. «Si no hay eficiencia, no hay sostenibilidad», insistió. El objetivo de este plan es modernizar infraestructuras obsoletas y optimizar la gestión de un recurso esencial para la provincia. «Es importante invertir en esa mejora de la eficiencia para poder ser competitivos en el mercado», añadió.

Serna subrayó que la transición verde no puede disociarse del desarrollo económico. «Hay que intentar buscar el equilibrio entre los intereses medioambientales y los socioeconómicos», defendió. En su intervención, recordó que la provincia depende en gran medida del campo y de la agricultura, y que «no podemos lanzar el mensaje de que ahora todo tiene que ser verde sin tener en cuenta cuál es nuestro motor económico».

Tecnología y ciencia al servicio del medio ambiente

Por su parte, Paloma López-Izquierdo ofreció una visión global de las capacidades de TRAGSA, empresa pública dependiente de la SEPI y del Estado, que actúa como medio propio de las administraciones. «Somos una empresa pública 100%, con más de 29.000 profesionales», recordó. Su fin es ejecutar proyectos medioambientales, agrícolas y de infraestructuras en colaboración con gobiernos autonómicos, diputaciones y ministerios.

La representante del grupo explicó que el 98,2% de su actividad se realiza directamente para las administraciones públicas. «Trabajamos lo mismo para la Diputación de Girona que para Castilla-La Mancha o la Xunta de Galicia», señaló. Además, animó a la Diputación de Alicante —accionista del grupo— a hacer uso de su capacidad operativa.

Entre los proyectos más innovadores, López-Izquierdo destacó uno desarrollado en la provincia: la técnica del insecto estéril, aplicada tanto a la mosca del Mediterráneo de la fruta como al mosquito tigre. «Tenemos una bioplanta en Caudete que es la tercera a nivel mundial en producción de moscas estériles», explicó. «De esa manera se baja la intensidad de la plaga sin usar insecticidas ni pesticidas, con una lucha biológica totalmente respetuosa con el medio ambiente».

Cabe destacar que este proyecto acomete una doble acción: protege los cultivos, reduciendo pérdidas para los agricultores, y contribuye a mejorar la salud pública. «Nadie quiere ir a un sitio donde el mosquito tigre sea un problema, así que esta innovación también tiene un valor turístico y económico», recalcó.

Las expertos coinciden en que la innovación, la eficiencia y la colaboración son esenciales para avanzar hacia un modelo sostenible y competitivo. / Jose Navarro

Sostenibilidad integral y educación ambiental

Desde la perspectiva empresarial, María Larrosa, del grupo Silvoturismo, destacó la importancia de integrar la sostenibilidad en todas las fases de un proyecto. «Trabajamos de forma integral: desde el diseño hasta la ejecución y la comunicación, controlamos todas las fases», explicó. Este enfoque multidisciplinar permite aplicar criterios ambientales en cada etapa y garantizar resultados más coherentes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Larrosa subrayó también el papel de la educación ambiental como eje del cambio social. «La educación ambiental es la principal herramienta para esta transición a un modelo económico más sostenible», afirmó. Su empresa colabora con administraciones locales y autonómicas para promover campañas que acerquen la sostenibilidad al ciudadano común.

«Trabajamos en proyectos para que la ciudadanía conozca el valor de los servicios ecosistémicos que nos aportan tanto y que, si no los tuviéramos, supondrían un coste económico enorme», explicó. A través de programas de sensibilización y talleres, buscan fomentar la conciencia ecológica y la participación activa.

Cooperación público-privada

A lo largo del debate, las tres ponentes coincidieron en que la sostenibilidad solo puede alcanzarse si existe una colaboración efectiva entre instituciones, empresas y ciudadanía. «Creo que esto es un trabajo de todos, no solo de la administración pública y de la empresa privada, sino también del ciudadano», insistió Ana Serna.

La vicepresidenta defendió la colaboración público-privada como un modelo exitoso que combina experiencia técnica y conocimiento del territorio. «Las empresas privadas cuentan con los mejores profesionales y aportan una visión diferente a la de la administración», señaló. «Siempre se ha funcionado muy bien y hay que seguir trabajando en la misma línea».

Larrosa reforzó esa idea recordando que Silvoturismo coopera en proyectos de gestión de residuos y asistencia técnica en turismo sostenible. «Trabajamos con consorcios y ayuntamientos para mejorar la gestión ambiental y ayudar a las empresas a adaptarse a la nueva normativa», explicó.

Equilibrio entre conservación y progreso

López-Izquierdo puso el foco en el medio rural, donde TRAGSA desarrolla parte de su labor más sensible. «Evidentemente pueden parecer las dos caras de una moneda: o se avanza o se conserva. Conseguir combinar ambos elementos es complejo, pero posible», aseguró.

La directiva alertó sobre los efectos de no invertir en mantenimiento ambiental, citando ejemplos recientes como la DANA. «Cuando uno altera las reglas del juego de la naturaleza, las consecuencias son devastadoras», advirtió. «Las cañas, que algunos defienden como necesarias, acaban actuando como tapones y provocan catástrofes que se podrían evitar».

Entre las iniciativas más recientes del grupo, destacó los proyectos de vertido cero en las depuradoras del Rincón de León y Monte Orgegia, donde se están aplicando sistemas de filtrado con cortezas vegetales para mejorar la calidad del agua antes de su retorno al mar. «Es una apuesta muy innovadora de la Generalitat Valenciana, una forma de demostrar que la tecnología puede ser aliada del medio ambiente», puntualizó.

Con perspectiva de futuro, López-Izquierdo explicó que TRAGSA ha adoptado una estrategia nacional para fomentar el consumo sostenible. «El 20% del PIB de España procede de las compras públicas. Nosotros somos el primer licitador del país y queremos incorporar criterios ambientales, sociales y de calidad en nuestras compras», señaló.

El grupo ya aplica un enfoque sostenible en el 95% del importe de sus licitaciones, convirtiéndose en un motor que impulsa a sus proveedores hacia un comportamiento más responsable. Además, apuesta por la recuperación de especies autóctonas, la restauración de acequias dañadas por la DANA y proyectos innovadores como la instalación de boyas ecológicas en el Peñón de Ifach y la repoblación de Posidonia oceanica con semillas recogidas en Tabarca.

«Todo en la naturaleza tiene unos ciclos que hay que respetar, pero estamos viendo resultados muy esperanzadores en el enrraizamiento de la Posidonia en el suelo marino», aseguró.

Un compromiso compartido

Las expertas coinciden en que la innovación, la eficiencia y la colaboración son esenciales para avanzar hacia un modelo sostenible y competitivo. Como recordó Ana Serna, «debemos conciliar los intereses medioambientales con los intereses socioeconómicos, porque el motor que mueve todo es la economía».

Desde la digitalización del agua hasta la lucha biológica contra plagas o la educación ambiental en los municipios, las iniciativas presentadas en este foro demostraron que la sostenibilidad se está convirtiendo en un punto de encuentro entre las administraciones, las empresas y la sociedad.