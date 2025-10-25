La empresa familiar alerta de que el absentismo pone en riesgo la competitividad

Una representación de más de 20 empresarios y empresarias pertenecientes a la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) ha participado esta semana en el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, celebrado en el Fórum Evolución de Burgos. Bajo el lema ‘Origen, destino’, el evento reunió a más de 600 empresarios familiares de todo el país y fue inaugurado oficialmente por su majestad el Rey Felipe VI.

Este congreso abordó cuestiones urgentes que afectan a todo el entramado empresarial como es la crisis de talento, el absentismo, la caída de la productividad que es un 14 % inferior a la media de la UE y la necesidad de generar un ecosistema que refuerce la competitividad empresarial en un entorno internacional incierto y cambiante. También se reclamó que las instituciones abandonen la lógica electoral y pasen a la acción para resolver los principales problemas estructurales de la economía, como los citados.

La delegación de AEFA, encabezada por su presidenta, Maite Antón, estuvo presente en todas las sesiones de trabajo. / Ana Isabel Rodriguez

La delegación de AEFA, encabezada por su presidenta, Maite Antón, estuvo presente en todas las sesiones de trabajo, encuentros y actos institucionales organizados por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), en colaboración con las asociaciones territoriales.

Uno de los momentos más especiales para la delegación alicantina fue la proyección del vídeo ‘La fuerza de lo invisible’, protagonizado por una de sus empresas asociadas, la vilera Chocolates Valor. La pieza, puso en valor la historia, el arraigo, la innovación y el compromiso de esta compañía emblemática de la provincia.

“Cada año, este encuentro nos recuerda el impacto real que tenemos en todo el país. Hemos compartido reflexiones muy importantes, sobre temas que nos afectan a todos y que son claves para nuestro futuro. La bajada de la productividad y el aumento del absentismo, así como la atracción y fidelización del talento, van a marcar el ritmo de nuestras empresas en los próximos años y hemos de estar preparados y trabajar en ello”, valoró Maite Antón.

Un instante del Congreso Nacional. / Ana Isabel Rodriguez

Además, quiso destacar que “AEFA fue la primera asociación territorial de empresa familiar constituida en España, y este año celebramos nuestro 30 aniversario. Es un orgullo hacerlo como una de las asociaciones más consolidadas y numerosas del país, con 195 empresas asociadas. Nuestra historia nos compromete a seguir construyendo futuro desde nuestras raíces, como bien refleja el lema del Congreso”.

Antón también agradeció la colaboración con el IEF y el resto de asociaciones territoriales: “trabajar unidos nos permite aprender unos de otros, compartir buenas prácticas y reforzar el modelo empresarial familiar, tan importante en nuestro país”.

La asistencia a este Congreso refuerza la vinculación de AEFA con la red nacional de empresa familiar, con la que comparte objetivos estratégicos y una firme defensa del modelo empresarial que representa el 94 % del tejido empresarial alicantino, el 85 % del empleo privado y el 80 % del PIB privado.

“La participación de nuestros asociados en foros nacionales permite ampliar la mirada, compartir buenas prácticas y fortalecer un modelo empresarial basado en valores, sostenibilidad y visión de largo plazo. Animo a todos a participar en próximas ediciones para aprender unos de otros y hacer que AEFA crezca cada año”, finalizó Maite Antón.