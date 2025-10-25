Fundaciones y asociaciones demandan una mayor financiación y seguridad legal

Entidades como la Fundación Universitas Miguel Hernández, Fundación Salud Infantil, Fundación Elche Acoge, Fundación Juan Perán- Pikolinos, Adis Crevillente y Cruz Roja Elche han participado en la jornada“El futuro del tercer sector: gobernanza, financiación y otros retos”.

Organizada por GESEM, ahora GSM&B, en el marco de su 50 aniversario, ha servido para conocer más de cerca los desafíos y retos en gestión y financiación de fundaciones y asociaciones de referencia en un espacio de diálogo, reflexión y networking.

La jornada comenzó con una breve presentación de cada una de las entidades para adentrarse seguidamente en los distintos modelos de gestión, coordinación y sostenibilidad económica.

Entre los principales retos del Tercer Sector estaría la financiación. “La mayor dificultad está en poder disponer de los fondos para cubrir los costes que suponen los recursos necesarios para proporcionar la cobertura adecuada, en un contexto en el que estos servicios son asistenciales y como tales debieran ser cubiertos por los servicios públicos. Sin embargo, de nuevo, la escasez de recursos no lo permite y se derivan al sector privado que hacen maravillas con sus capacidades” explica al respecto Laura Vicente, socia ejecutiva de GSM&B.

Las fundaciones participantes coincidieron en que la sostenibilidad económica exige diversificar las fuentes de financiación, combinando diferentes recursos que les permitan afrontar los costes de funcionamiento y mantener sus programas activos.

En este sentido, cada entidad se ve obligada a buscar fórmulas propias para garantizar su continuidad: subvenciones públicas, donaciones privadas, conciertos, patrocinios o iniciativas mixtas que combinan recursos sociales y empresariales. Esa pluralidad es reflejo de su creatividad, pero también de la necesidad de contar con estructuras cada vez más sólidas y transparentes.

Por ejemplo, desde la Fundación Salud Infantil, Jessica Piñero, responsable del equipo técnico del Centro de Neurodesarrollo Infantil y Atención Temprana, explicó que en su caso han creado una cátedra universitaria como nuevo modelo de financiación. Este modelo, fruto de una alianza entre la fundación y más organizaciones, les garantiza cinco años de proyectos de investigación y contratación de personal científico y les permitirá fortalecer su línea de investigación en neurodesarrollo.

Por su parte, la coordinadora de Fundación Elche Acoge, Trini Urbán, explicó que su financiación combina subvenciones públicas, programas europeos, conciertos sociales y colaboración privada. Sin embargo, ponen el foco en las convocatorias ya que en ocasiones no se ajustan a los tiempos de trabajo de estas entidades, lo que les obliga a iniciar proyectos antes de disponer de los fondos.

Es por ello que la financiación se planteó como uno de los grandes retos del Tercer Sector, marcado por la diversidad de sus ámbitos de actuación —desde la inclusión social hasta la educación, la salud o la cooperación— y por la complejidad de sostener proyectos a largo plazo.

Acompañamiento que garantice una seguridad legal

Desde esta conocida consultoría alicantina, con 50 años de experiencia, se acompaña a las entidades del Tercer Sector en ese camino, ayudándoles a configurar y profesionalizar sus modelos de gestión económica con el rigor y la planificación de una empresa, pero manteniendo su esencia sin ánimo de lucro.

“Nuestra experiencia en las áreas fiscal, laboral, contable, jurídica y financiera nos permite ofrecer una visión integral adaptada a sus particularidades. En todas ellas, estamos para asesorarles y, de este modo, reforzar su capacidad de generar impacto social desde una gestión sostenible y eficiente” explican desde GSM&B.

En este contexto, el papel del auditor resulta clave para garantizar la transparencia y la correcta gestión de los fondos públicos. “Desde nuestro equipo de auditoría, acompañamos a las entidades en la revisión de la justificación de sus subvenciones y conciertos sociales, aportando seguridad, confianza y rigor técnico, verificando la adecuada aplicación de los fondos recibidos asegurando el cumplimiento de la normativa vigente” detalla al respecto Laura Hernández, del área de Auditoría de GSM&B.

Para finalizar esta jornada se explicaron los proyectos y objetivos de futuro de cada una de las fundaciones y asociaciones participantes incidiendo en las líneas de actuación que marcarán sus agendas en el próximo año.

A modo de conclusión final y entre las buenas prácticas que se recomienda para la constitución y correcto funcionamiento de un patronato destaca establecer una composición heterogénea y comprometida donde el flujo de información sea permanente y transparente entre el equipo directivo y el patronato.