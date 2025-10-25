El valor de la IA en el sector de la salud y del bienestar
Jesús García‑Foncillas, Guiomar Niso, Ángela Llaneza y Manuel Bonilla abren la mesa de la segunda jornada
El IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial continúa el 6 de noviembre en el ADDA con una de sus sesiones más esperadas: «¿Cómo aporta valor la IA al sector de la salud y del bienestar?», en la que participarán cuatro referentes en la medicina, la investigación y el bienestar personal. Compartirán sus experiencias sobre cómo la tecnología está revolucionando la forma de diagnosticar, tratar y cuidar a las personas.
Jesús García-Foncillas López, catedrático de Oncología de la Universidad Autónoma de Madrid, encabeza la mesa como una de las voces más autorizadas en investigación biomédica en España. Dirige el Departamento de Oncología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, además del Centro Integral de Cáncer y la División de Oncología Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria FJD-UAM. Con más de 325 artículos científicos publicados, 34 tesis doctorales dirigidas y una extensa trayectoria en la dirección de programas oncológicos en cuatro hospitales madrileños, ha sido distinguido con el Premio Nacional de la Real Academia Nacional de Medicina y el reconocimiento como mejor investigador en Oncología por La Razón en 2020. Su liderazgo en la Fundación ECO (Excelencia y Calidad en Oncología) y su implicación en la innovación clínica lo sitúan a la vanguardia de la oncología de precisión.
La neurocientífica Guiomar Niso, científica titular del CSIC y vicepresidenta de la Academia Joven de España, aportará la perspectiva de la neurociencia avanzada. Dirige el Grupo de Neuroimagen del Instituto Cajal, donde trabaja en la caracterización de la actividad cerebral humana mediante electrofisiología. Defensora de la ciencia abierta, lidera proyectos internacionales como OMEGA y Brainlife, que impulsan la transparencia y la reproducibilidad en investigación. Su carrera ha sido reconocida con la Medalla para Jóvenes Investigadores de la Real Academia de Ingeniería, el Premio Ada Byron y el Premio Internacional de Ciencia Abierta de The Neuro.
Desde la medicina reproductiva, la doctora Ángela Llaneza, ginecóloga especialista en fertilidad del Grupo Tambre, abordará cómo la IA está optimizando los tratamientos personalizados y la predicción de resultados en fertilidad. Con una sólida trayectoria en el Instituto Bernabeu y el Hospital Clínico San Carlos, Llaneza dirige actualmente el Instituto Médico Antiaging, combinando innovación clínica y enfoque empático en el acompañamiento de las pacientes.
Por su parte, Manuel Bonilla es presidente de Encuentros NOW y director corporativo de Innovación en SHA & AB Living Group, organización pionera a nivel mundial en bienestar. Con amplia experiencia en dirección, estrategia e innovación a nivel C-Level en distintos sectores, actualmente centrado en el ámbito de la salud. Licenciado en Dirección de Empresas por el CEU y formado en Inteligencia Artificial por el MIT y Harvard Medical School, es profesor universitario, conferenciante y autor en medios y congresos internacionales. Sus proyectos de transformación digital han sido premiados por organismos de prestigio como el IEEE. Consejero de startups y mentor de emprendedores.
Inscríbete en este enlace.
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- Tres detenidos en San Isidro por contrabando de 12 toneladas de gases de efecto invernadero
- El Ayuntamiento de Elche pone a un jardín el nombre del empresario y emprendedor Rafael Bernabéu
- Las obras que puedes hacer en casa sin pedir permiso y que tus vecinos están obligados a pagar
- El 'nuevo' paseo de la playa de San Juan de Alicante: 130 palmeras más, un carril bici prolongado y alumbrado renovado
- El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia
- Detienen por supuesta estafa y falsedad a un procurador que trabajaba para el Ayuntamiento de Torrevieja
- De Eurovisión y Juego de Tronos a servir de inspiración a los alumnos del instituto de Carrús