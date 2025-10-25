Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La IA en sectores empresariales estratégicos

José Luis Sánchez, Rubén Marzal, Eva Toledo y Luís Hidalgo son los protagonistas de la tercera sesión

José Luis Sánchez, Rubén Marzal, Eva Toledo y Luís Hidalgo son los protagonistas de la tercera sesión.

José Luis Sánchez, Rubén Marzal, Eva Toledo y Luís Hidalgo son los protagonistas de la tercera sesión. / INFORMACIÓN

Mar Vives

Mar Vives

El encuentro dedicará su tercera sesión a analizar «La IA en sectores empresariales estratégicos», una mesa en la que cuatro profesionales de referencia debatirán sobre cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la competitividad, la innovación y la toma de decisiones en el tejido empresarial.

La sesión III contará con la participación de José Luis Sánchez-Ocaña, fundador y CTO de Aleex AI, una joven compañía tecnológica especializada en ciberseguridad automatizada. Ingeniero de software con experiencia en Telefónica Innovación Digital, Sánchez-Ocaña lidera actualmente un proyecto pionero basado en un sistema multiagente capaz de realizar pruebas de penetración y auditorías de seguridad de forma autónoma. Su visión combina el desarrollo tecnológico con la accesibilidad, acercando soluciones avanzadas de protección web a empresas de todos los tamaños.

También intervendrá Rubén Marzal, especialista en IA y datos en MasOrange, con una sólida trayectoria como emprendedor y fundador de startups. Creador de Next Scenario, una plataforma de analítica de negocio impulsada por inteligencia artificial que ayuda a directivos y fundadores a calcular métricas financieras en tiempo real, Marzal combina la visión técnica con la mentalidad de crecimiento empresarial. Además, divulga su experiencia en innovación, SaaS y estrategias de recurrencia a través de su newsletter y pódcast.

Por su parte, Eva Toledo, presidenta de El Círculo-Directivos de Alicante y co-CEO de PADIMA, aportará una mirada estratégica sobre la protección de la innovación y los activos intangibles. Economista de formación y consejera certificada, Toledo cofundó en 1998 PADIMA, firma especializada en propiedad industrial, intelectual y gestión de intangibles. Es docente universitaria y ponente habitual en escuelas de negocio, donde promueve la integración de la IA, la sostenibilidad y la digitalización en la estrategia empresarial. Defensora de la colaboración como motor de progreso, participa activamente en asociaciones profesionales como AED, APD, DIRCOM, INTA o ASIPI.

Completará la mesa Luis Hidalgo Pérez, director de Ciencia de Datos de Prensa Ibérica y ReR, con más de una década de experiencia aplicando big data y analítica avanzada en el sector de la comunicación. Profesor en ICEMD y antiguo responsable de Advanced Analytics en Unidad Editorial, Hidalgo ha contribuido a transformar el modelo de negocio de los medios mediante el uso inteligente de los datos. Su trabajo se centra en optimizar la relación entre contenido, usuario y rentabilidad, ejemplo del valor real que la IA aporta a las empresas de información en la era digital.

Inscríbete en este enlace.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
  2. Tres detenidos en San Isidro por contrabando de 12 toneladas de gases de efecto invernadero
  3. El Ayuntamiento de Elche pone a un jardín el nombre del empresario y emprendedor Rafael Bernabéu
  4. Las obras que puedes hacer en casa sin pedir permiso y que tus vecinos están obligados a pagar
  5. El 'nuevo' paseo de la playa de San Juan de Alicante: 130 palmeras más, un carril bici prolongado y alumbrado renovado
  6. El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia
  7. Detienen por supuesta estafa y falsedad a un procurador que trabajaba para el Ayuntamiento de Torrevieja
  8. De Eurovisión y Juego de Tronos a servir de inspiración a los alumnos del instituto de Carrús

Sigue en directo la clasificación del GP de México

Sigue en directo la clasificación del GP de México

Fundaciones y asociaciones demandan una mayor financiación y seguridad legal

Fundaciones y asociaciones demandan una mayor financiación y seguridad legal

La empresa familiar alerta de que el absentismo pone en riesgo la competitividad

La empresa familiar alerta de que el absentismo pone en riesgo la competitividad

El “Otoño Barroco” de la Fundación Mediterráneo continúa con el concierto de La Galanía y la conferencia de Mario Muñoz

El “Otoño Barroco” de la Fundación Mediterráneo continúa con el concierto de La Galanía y la conferencia de Mario Muñoz

El valor de la IA en el sector de la salud y del bienestar

El valor de la IA en el sector de la salud y del bienestar

Las claves que impulsan el cambio para un futuro más sostenible

Las claves que impulsan el cambio para un futuro más sostenible

«Ayudamos a las empresas a crecer, ese es el núcleo de todo lo que hacemos»

«Ayudamos a las empresas a crecer, ese es el núcleo de todo lo que hacemos»

La tercera generación de la catalana Bosch toma el relevo con la creación del family office ‘Casablanca’

La tercera generación de la catalana Bosch toma el relevo con la creación del family office ‘Casablanca’
Tracking Pixel Contents