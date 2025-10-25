La tercera generación de la catalana Bosch toma el relevo con la creación del family office ‘Casablanca’

La empresa familiar Bosch, fundada en 1967 en L’Escala (Girona) y especializada desde sus orígenes en la promoción inmobiliaria, ha creado recientemente el family office ‘Casablanca’, que actúa como matriz para gestionar todas las líneas de negocio que emprende Bosch en la actualidad: promoción inmobiliaria, restauración, hotelera y gestión patrimonial.

Un hito con el que Bosch, a través de ‘Casablanca’, da un paso estratégico fundamental para la proyección del patrimonio de la empresa catalana.

Relevo generacional

La creación del family office coincide con la culminación del proceso de relevo generacional en la dirección. Bosch, que ha elegido Alicante para ubicar una de sus sedes por su gran potencial de negocio en el sector de la hostelería y promoción inmobiliaria, está dirigida desde este año por la tercera generación, siendo Robert Bosch, que se incorporó a la empresa en 2018, el que ahora asume el liderazgo del grupo. Un hecho que se ha puesto en marcha este 2025 tras la salida de Miquel Bosch, director de la compañía durante 35 años y padre del actual gerente.

Robert Bosch, actual líder de la compañía. / .

Pese a dejar el cargo, Miquel Bosch, quien este año también ha abandonado la presidencia de la Asociación de Promotores y Constructores de la provincia de Girona, se mantendrá como consejero de la empresa, garantizando la continuidad de la actividad empresarial.

Fuerte apuesta por la diversificación

El family office ‘Casablanca’ gestionará las cuatro áreas principales de la compañía (promoción inmobiliaria, restauración, hotelero y gestión patrimonial), cuya presencia geográfica se localiza en la Costa Brava, Alicante, Elche y Sevilla.

La promoción inmobiliaria sigue siendo el motor principal de la actividad de Bosch. Actualmente, el grupo tiene en marcha 43 viviendas con un valor total de 14,2 millones de euros, cuya entrega se realizará progresivamente a lo largo de los próximos dos ejercicios.

Sin embargo, la gran apuesta de crecimiento para los próximos años es el área de restauración. La compañía ha puesto el foco en el negocio de comida para llevar, cafeterías y casas de comidas, una línea que se verá reforzada con la marca Casablanca Café, creada este mismo año. La primera apertura está prevista en Elche durante el primer trimestre de 2026, con planteamiento de dos aperturas más antes de finalizar el próximo año. Será un obrador central el que se encargará de abastecer a todos los negocios de restauración.

El futuro Casablanca Café en Elche. / .

En cuanto a la actividad hotelera, el grupo ya dispone de un activo estratégico en Sevilla y está estudiando la apertura de un hotel rural en la histórica ciudad de Carmona.

Finalmente, la gestión patrimonial se centrará principalmente en activos inmobiliarios relacionados con la actividad del grupo, con una previsión de crecimiento moderado de activos para mantener una sólida garantía de liquidez.

La creación del family office ‘Casablanca’ simboliza la transición de la empresa familiar a una estructura profesionalizada, lista para afrontar el crecimiento y la diversificación bajo el liderazgo de la tercera generación.