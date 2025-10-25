Mariano Torres: "Alicante tiene un potencial enorme, tan grande como el que puedan tener Málaga o València"

-Durante los premios Alfil anunció la elaboración de un plan de innovación. ¿Qué objetivos se han marcado?

Desde la CEV se puso en marcha el proyecto Objetivo Alicante y desde Terciario lideramos el área de digitalización e innovación. Generamos un equipo de trabajo con Cenid y Banco Sabadell y empezamos a definir cuáles serían las necesidades del sector. De manera natural, surgió desarrollar un plan estratégico que principalmente ayude a vertebrar a todos los actores que forman parte del ecosistema. La primera percepción que tenemos es que Alicante tiene un potencial enorme, tan grande como el que puedan tener Málaga o València, solo que nuestro sector está muy atomizado. Detectamos que es necesario intentar ordenar y radiografiarlo. A nivel local, hay iniciativas estupendas, pero hace falta una visión periférica provincial. La idea es sacar fórmulas para poder colaborar desde una perspectiva técnica, no política, que ayude a posicionarnos.

-¿Consideráis que no hay una percepción provincial?

Sí, pero por una cuestión muy lógica: la horizontalidad territorial y sectorial. Tenemos industrias potentísimas, pero incluso cuando las aterrizamos muchas veces está en territorios concretos. No están extendidos, luego es difícil que haya una preocupación o una visión de provincia sobre las necesidades. En Valencia, hay un punto concreto como la Marina de Empresa. Aquí nos encontramos con que Aitex celebró el otro día su 40 aniversario y hay gente que aún no conoce el instituto tan potente que tenemos en el textil. Por eso, lo que queremos es impulsar ese trabajo con otros actores que estén interesados.

Mariano Torres, durante la entrevista. / AXEL ALVAREZ

-¿En qué sentido?

Al estilo de, por ejemplo, una agencia estatal de IA o aeroespacial. Mostremos una provincia articulada con músculo y si salen ayudas europeas a territorios, pues ya estemos conectados.

-Habéis hecho un recorrido por diferentes municipios, ¿cuál es el estado de tecnología en la gestión pública?

-Desigual y me atrevería a decir que ineficiente. Las administraciones públicas tienen unos ritmos más lentos que las empresas, si bien cada una trata de agilizar o simplificar lo que necesita. Los liderazgos son fundamentales en las empresas y en las instituciones y esto muchas veces define que municipios pequeños, como por ejemplo Benisa que es un caso que conozco, cuenten con una estructura de gobernanza muy buena que facilita las implementaciones tecnológicas. A partir de ahí, ¿se pueden hacer más cosas? Por supuesto. Volviendo al concepto anterior: si tuviéramos un organismo, un espacio, que tenga la capacidad de divulgar los beneficios de la innovación y la digitalización en el ámbito público, tendríamos ese respaldo. Si tienes capacidad de interlocutar de una manera más, llamémosle, blanca, con las habilitaciones públicas para mostrar casos de éxito o buenas prácticas, sería más fácil. Ellos puedan determinar a nivel estratégico, qué tecnologías pueden utilizar para esas mejoras.

-Desde Terciario, se han hecho muchas iniciativas fuera de Alicante o Elche. ¿Se ha hecho un esfuerzo por captar más empresas y más socios de fuera?

Sí, rotundamente, sí; pero no lo hemos hecho por vocación de comercial o de captar más socios, sino que lo hacemos con la intención de remarcar que somos una asociación provincial. No son casuales las acciones en la Marina Alta o Baixa y soy consciente de que tenemos deudas con algunas comarcas como la Vega Baja.Llevar la actividad a todos los municipios que podamos es una premisa que lancé en mi discurso de la asamblea constituyente y es uno de los objetivos: hacer una provincialización real de la asociación.

Las tecnologías sirven para radiografiar lo que está ocurriendo en el turismo y diferenciar si estamos ante una percepción o una realidad

-¿Considera que la tecnología ayuda al sector turístico a contar sus bondades en un momento de emergencia de la turismofobia?

La pregunta es interesante y compleja de responder. Creo que es necesario que se explique qué genera el turismo. Dicho esto, no nos podemos ir al otro lado y hablar de que me molesta el ruido de las ruedas de las maletas cuando pasan. Las tecnologías, el dato, sirven para radiografía lo que está ocurriendo en el turismo y diferenciar si estamos ante una percepción o una realidad". Hace falta una gobernanza colaborativa, que es en lo que el sector trabaja hace tiempo.

-En la gala arrancó un aplauso dirigido al futuro presidente de CEV Alicante. ¿Qué modelo empresarial defiende?

Estamos muy contentos de la llegada de César Quintanilla. Es una persona que ha demostrado un gran talante. Sin embargo, me interesa poner el acento en los sectores productivos. Necesitamos un actor que apueste por recoger las problemáticas y reivindicarlas al nivel que corresponda. Confiamos mucho en que el modelo se mantenga: somos provincia, pero también somos comunidad autónoma. En un momento, donde la geopolítica marca niveles altos de incertidumbre, necesitamos tener una voz provincial, autonómicas y de país.

-Por último, habló de retención del talento. ¿Por qué cree que se va la gente?

-La pandemia nos trajo una fórmula de trabajo; así que muchas veces las condiciones sociales y culturales, puedan hacer pensar en emigrar.

-¿Hablamos de sueldos?

Evidentemente, también están las condiciones económicas, que son determinantes. El talento, porque quizás los retos y desafíos no son lo suficientemente atractivos. Hay que buscar un equilibrio entre la triple hélice: remuneración, calidad de vida y reto. Nos falta analizar y entender mejor qué sucede, porque no creo que las empresas de la provincia de Alicante paguen mal.