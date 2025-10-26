Felix López (Juguettos): "Los niños actuales a los siete u ocho años ya no tienen interés por el juego físico"

Lo que empezó en los años setenta como una pequeña cooperativa para plantar cara a la competencia de hipermercados y grandes superficies, se ha convertido ahora en la mayor cadena de jugueterías de España. Se trata de Juguettos, con sede en Villena, la firma que acaba de relanzar al mercado la marca Imaginarium, que se quedó en la subasta de activos que se produjo tras la quiebra del anterior propietario de esta enseña. Su presidente, Félix López, analiza el momento por el que pasa el sector y su estrategia con la marca aragonesa.

Juguettos cumple 50 años y lo celebra relanzando la marca Imaginarium, que compró el año pasado. ¿Qué va a aportar al grupo?

Imaginarium es una marca con una gran notoriedad entre el público en España, una marca que representa unos valores muy similares a los de Juguettos en cuanto a la preocupación por la salud y la educación de los menores, de su crecimiento cognitivo. También sobre la sostenibilidad de los juguetes. Al incorporarla a nuestro portfolio potenciamos y reforzamos ese mensaje.

Y, desde el punto de vista económico, ¿qué supondrá?

En este primer año estimamos que supondrá alrededor del 5% de la facturación global de Juguettos. Y, si el público y los clientes lo van aceptando, esperamos que llegue a alrededor del 10% o el 15% de nuestras ventas.

¿Por qué se eligió la estrategia de incorporar los artículos de Imaginarium a sus tiendas en lugar de apostar por establecimientos propios para esta marca?

Porque hay que aprender de los errores del pasado. Posiblemente, una marca como Imaginarium, destinada a un nicho muy concreto, resulta muy difícil de rentabilizar en tiendas exclusivas. Le pongo un ejemplo: es muy difícil que una tienda que solo venda donuts se mantenga. Sin embargo, una marca como Imaginarium, bajo el paraguas y la estructura de Juguettos, con cerca de 300 tiendas, sí creemos que tiene posibilidad de seguir adelante y de crecer y de mantenerse en el mercado. Dicho esto, no excluimos la posibilidad en el medio plazo de abrir algunas tiendas exclusivamente de Imaginarium en sitios muy concretos.

Félix López en una de las tiendas de la cadena. / INFORMACIÓN

¿Supongo que se refiere a ‘flagships’, esas grandes tiendas insignia de una marca?

Bueno, hablamos de zonas con una población muy alta que permita que la rotación sea suficientemente importante como para mantener un establecimiento abierto al público de este tipo. Grandes ciudades donde pueda haber mucha gente que sea consumidora de Imaginarium. Fuera de esos grandes núcleos es muy difícil rentabilizarlo.

Entonces, ¿ese fue el fallo de Imaginarium, el abrir una red exclusiva?

Desconozco los pormenores de la gestión empresarial que se hizo durante 30 años en Imaginarium, pero en los últimos tiempos el concepto de comercio ha evolucionado a tiendas muy caras de mantener. Necesitas unas inversiones importantes y mucha rotación. Para eso necesitas dirigirte a un público muy mayoritario. Dedicarte solo a un nicho, a una parte del mercado, hace muy difícil salir adelante.

¿Cómo valora la situación general del sector juguetero?

El sector está fastidiado. Llevamos unos años en los que tenemos varios hándicaps. Lo más importante es el descenso de la maternidad, donde llevamos unos años bastante preocupantes. A esto se une el abandono temprano de los niños de la edad del juego, con la incorporación de las pantallas digitales y demás, que ha recortado nuestro público objetivo. Por lo tanto, se ha concentrado la edad de juego y eso significa menos posibilidades de venta. Eso en el sector ha generado muchos números rojos, muchos operadores que han tenido que cerrar. A corto plazo no se prevén grandes cambios al respecto, pero, afortunadamente, nuestros 50 años de experiencia con el trabajo de todos los socios, cuidando nuestras tiendas, haciendo fuertes inversiones, potenciando la imagen de marca, haciendo que Juguettos sea la marca más reconocida por los consumidores, nos permite seguir adelante y creciendo y cubriendo cotas que otros operadores han tenido que cerrar.

Cuando habla de que la edad de abandono del juego se ha reducido, ¿de qué niveles estamos hablando?

Bueno, calculo que usted tiene unos cuarenta y tantos años, por lo que creo que probablemente estuvo jugando con Lego, Playmobil o los Geyperman hasta los once o doce años. Los niños actuales a los siete u ocho años ya no tienen interés por el juego físico y es están yendo -a mi juicio de forma equivocada y muchas veces por comodidad de los padres- hacia los juegos digitales. Eso nos ha recortado cuatro años de ventas.

¿Los niños dejan de jugar con solo ocho años? ¿No es un poco exagerado?

Dejan de jugar con juguetes físicos, sí. Se pasan al mundo de los videojuegos, de los móviles, de las pantallas o las tablets, que te dan una experiencia más inmediata. Yo siempre pongo el ejemplo, ahora nadie se pone a montar un Scalextric, que tardas una hora en montarlo para jugar 15 minutos. Ahora con un botón tienes 30 circuitos entre los que elegir y 30 modelos de coches. Que no digo que sea malo, digo que es distinto.

Las nuevas estanterías de Imaginarium en las tiendas de Juguettos. / INFORMACIÓN

Y, frente a eso, ¿qué hace el sector o ustedes para sobrevivir?

Digamos que estamos reaccionando de dos formas. Por un lado, nosotros tenemos la apuesta de Imaginarium, para potenciar y captar a un núcleo poblacional preocupado por la sostenibilidad y el desarrollo cognitivo de los niños, alejándolos de las pantallas. Y, por otro lado, incorporando un fenómeno que se llama ‘kidults’, que son los jóvenes adultos o los adultos que siguen comprando juguetes, con un componente muy importante de coleccionismo. Juguettos fue pionero en este segmento, que está alcanzado una ventana de alrededor del 20 % de las ventas.

¿Qué previsiones tienen en este segmento? ¿Seguirá creciendo?

Entendemos que le queda un poquito más de recorrido. No mucho más, pero sí un poco.

¿Los ‘kidults’ gastan más dinero que los padres?

Sí, es un segmento más caprichoso. Les gusta recuperar esas sensaciones, esos recuerdos de la infancia, con personajes que aportaron en su momento mucha diversión, mucha paz, mucho juego. Y, bueno, pues les gusta coleccionarlo y están llegando fenómenos como los ‘blind box’, esto de abrir cajas ciegas, algo muy ligado al anime japonés.

Más allá de estos dos nichos que cita, ¿qué otras líneas o productos están tirando ahora más del mercado?

A día de hoy están teniendo mucha importancia los juegos de mesa. Es un producto que, desde pandemia, se ha instaurado como una forma de recuperar los ratos en familia, en el que padres e hijos comparten tiempo. También están creciendo los juegos o los juguetes un poco tecnológicos y electrónicos. Pero seguimos teniendo una muy importante presencia de muñeca, de figuración, de construcción y de primera edad. Al final nuestros clientes más importante son los niños.

El presidente de Juguettos, en otra imagen. / INFORMACIÓN

¿Cómo evoluciona el gasto medio por niño?

Los últimos estudios hablan de un estancamiento. Veremos. En cualquier caso, seguimos muy alejados estándares europeos. En otros países ven el juego como algo importante del desarrollo del niño, algo constante durante todo el año. Aquí todavía la mayoría de padres piensa que los juguetes son solo para una ocasión especial o para Navidad. Para que se haga una idea, hay operadores en España que hacen el 80 % de su facturación en esta época.

¿Y cómo les va a ustedes?

En Juguettos estamos al 50-50: un 50 % de las ventas son en Navidad y otro 50 % durante el resto del año. Es algo de lo que estamos muy orgullosos. La media del mercado es el 60 % en Navidad.

¿Cómo lo logran?

Bueno, pues por el tema de segmentos como los ‘kidults’ que antes comentábamos y porque estamos abiertos 365 días al año. Hay otros operadores que son muy estacionales, que solo entran para vender juguetes en Navidad. Nosotros estamos todo el año, lanzamos todas las novedades, tenemos las prioridades de los proveedores en nuestras estanterías, y eso, al final, el cliente lo agradece, porque hay gente que también quiere comprar juguetes en un mes de marzo.

El año pasado cerraron con una facturación de 154,6 millones, ¿cómo van este ejercicio?

Tal y como vamos, esperamos crecer alrededor de un 10%, teniendo en cuenta que contamos con más tiendas.