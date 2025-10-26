Padima, los guardianes del diseño en la propiedad intelectual en Europa

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) abrió sus puertas hace más de 30 años en Alicante. Su instalación en suelo español abría una doble vía: la llegada de los grandes despachos a la ciudad y la oportunidad para generar especialistas en la materia. Bajo este segundo paraguas nació Padima Team. La fima, con despachos en Madrid y la localidad alicantina, sale anualmente en el ranking de la agencia como referente en las solicitudes de marcas y, especialmente, "creaciones", término que ahora alude a los diseños.

La trayectoria de 27 años es un camino que arrancaron Iván Sempere y Eva Toledo y que, en la actualidad, han logrado consolidar, con un equipo de más de una veintena de profesionales, una cartera nacional e internacional con marcas reconocidas. De hecho, las oficinas en Alicante rebosan esa pasión por sus clientes como comenta Toledo, directora del Área de Estrategia y Protección, que evita dar nombres; pero son reconocibles, por citar un caso, los muebles de oficina de Actiu.

La empresa se ha convertido trabaja con multinacionales de todas partes que encuentran en Europa un mercado atractivo. Eso incluye de manera destacada a LATAM, la comunidad latinoamericana, ha incrementado su peso en esta empresa, aunque también hay relaciones con compañías norteamericanas, australianas o chinas, como señala su responsable.

Con una facturación superior a los 3,4 millones anuales, la firma centra en tres sectores su representación: moda, automoción y "packaging", ahora más identificado con el "look and feel" que las marcas imprimen a sus tiendas, que se protege por separado. "Siempre hemos considerado que el diseño es una forma de innovación de las empresas que no estaba adecuadamente considerada, y en nuestro territorio hay empresas líderes en muchos sectores. En Padima, nos sentimos privilegiados de poder apoyar a las empresas en este ámbito”.

Eva Toledo, en un momento de la entrevista. / ALEX DOMINGUEZ

Pero en un territorio de pymes como España, la cultura de protección de la propiedad intelectual es un caballo de batalla que aún tiene camino que recorrer como reconoce esta directiva. La clave está en hacer ver el beneficio que imprime este procedimiento. Eva Toledo asegura que se ha evolucionado mucho y que cada vez más empresas medianas e, incluso, pequeñas dan valor a dar este paso; no obstante, no oculta que "la propiedad intelectual es como la 'falsa moneda' en algunas sociedades. No es de nadie, pero debería estar en la dirección general".

Respecto a esa cultura, choca comprobar como, mientras la EUIPO sigue creciendo en el registro de solicitudes cada año, la Oficina Española (OEPM) baja. Para la directora del área estratégica, la respuesta puede estar en "la mayor vocación exportadora de las pymes españolas puede justificar que interese más el registro europeo que el español. Además, debemos prestar atención a los ciclos económicos y de crecimiento empresariales. Así, en la creación es normal apostar por un registro nacional, y luego, conforme se realiza el crecimiento a otros mercados, la protección de marca y diseño también debe extenderse".

El reto tecnológico

Frente a las grandes firmas de despachos con departamentos dedicados a este ámbito, Padima está especializado en exclusiva a la propiedad intelectual y Eva Toledo subraya un futuro de máximo interés profesional, cuando se habla de la inteligencia artificial y la industria. "Creo que más que de inteligencia artificial deberíamos hablar de tecnologías. Así, ha aumentado el número de marcas en movimiento y de marcas multimedia, dos tipos no convencionales que han surgido o se han hecho más visibles a raíz del desarrollo del entorno online", comenta.

Las creaciones generadas por IA son fuente de conflicto y de debate acerca del uso de derechos de autor

Respecto a los diseños, advierte de que la modificación de la clasificación de Locarno para integrar los NFTs como creaciones. "De igual manera, la impresión 3D ha abierto debates acerca del uso de creaciones protegidas de un tercero para uso particular si se imprimen en el domicilio y no son objeto de venta", añade. En definitiva, la tecnología ha venido a presentar un marco legal en continua progresión que se ve, desde la firma, como un reto.

Por este motivo, Toledo no duda en calificar las creaciones generadas por IA como "fuente de conflicto y de debate acerca del uso de derechos de autor y, sobre todo, acerca de cuál debe ser el grado de participación humana para que esa protección sea susceptible de disfrutar de derechos de autor".

Esa mirada hacia el futuro enlaza con esa nueva línea de negocio que son las Indicaciones Geográficas de Productos Industriales y Artesanales (IGP), en la que Padima quiere tener un papel relevante. La EUIPO aborda un periodo de transición que finaliza el próximo 1 de diciembre en el que pasará a ser la responsable de la protección de estas figuras. La directora de Padima avanza que ya están trabajando con varias asociaciones de fabricantes de la provincia y del ámbito nacional, y "confiamos en poder ser en alguno de los casos una de las primeras solicitudes".