Más de 38.000 alicantinos falta al trabajo cada día por estar de baja
Las grandes empresas familiares piden corresponsabilidad para acabar con el problema del absentismo aunque también reconocen la necesidad de mejorar las condiciones y el clima laboral
El absentismo laboral se ha convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza de los gestores empresariales. Desde el final de la pandemia, las cifras no han hecho más que crecer, hasta el punto de que cada año se pierden en la provincia alrededor del 5 % de las jornadas de trabajo. Un dato que se eleva hasta el 5,3 % a nivel autonómico y hasta el 5,6 % en el conjunto del país.
En otras palabras, que cada día más de 38.000 alicantinos -116.000 profesionales en el conjunto de la Comunidad Valenciana- faltan a su puesto de trabajo por encontrarse en situación de incapacidad temporal, es decir, de baja médica. Una situación que se traduce en unas pérdidas económicas de unos 7.100 millones de euros en la autonomía, de los que 2.100 millones serían en la provincia.
Así se ha puesto de manifiesto durante la jornada que la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) -el lobby que reúne a las principales empresas familiares de la autonomía- y la Fundación Étnor han celebrado este lunes en Alicante para analizar este fenómeno y en el que también se han presentado los resultados del estudio realizado por Umivale y el Ivie sobre la materia.
Tras analizar más de 60 millones de casos, el informe apunta dos grandes claves para comprender el aumento del absentismo, que ha pasado del 2,7 % al 5,6 % entre 2013 y 2023. Un proceso que se ha acelerado desde la pandemia.
Con estas cifras, España se sitúa un 70 % por encima de los niveles de bajas que se producen en Europa y un 300 % por encima de las que se registran en países como Italia, según ha señalado el director general de Umivale Activa, Héctor Blasco.
Las causas
En cuando a los motivos, Blasco ha querido desmontar algunas creencias comunes y asegura que, del cruce de información, no puede deducirse que el incremento del absentismo se deba ni a la precariedad de determinados sectores productivos -aumenta en todos-, ni a la situación de la sanidad en los distintos territorios de España, ni tampoco al envejecimiento de la población, ya que los mayores crecimientos no se registran entre la población de edad más avanzada, sino en las franjas centrales.
Por el contrario, el responsable de Umivale apunta a dos factores como los principales causantes del aumento del número de trabajadores enfermos. Por un lado, el incremento de los dos tipos de patologías "más subjetivas": las algias (dolores), que se incrementan un 39 % en los cinco años que comprende el estudio (de 2018 a 2023) y ya representan el 38 % del total de bajas; y los problemas relacionados con la salud mental, que aumentan un 87 % y provocan el 18,1 % de todas las incapacidades temporales. Por el contrario, las bajas por problemas de traumatología o por procesos oncológicos disminuyen.
Y, por otro lado, el estudio apunta al colectivo de repetidores. Es decir, las personas que cogen más de una baja en un periodo de un año. El dato es rotundo: un 16,6 % de trabajadores "reincidentes" concentran el 69,6 % de las bajas a nivel nacional, y un 64,5 % de las jornadas perdidas. En la Comunidad Valenciana la situación es algo mejor: los repetidores son un 13,7 % en Valencia, un 12 % en Alicante y un 11,6 % en Castellón.
Y solo uno de cada diez de estas personas con bajas múltiples regresa a la consulta por la misma causa, ha apuntado Héctor Blasco, para quien el problema del absentismo es de "gestión", por una legislación más permisiva que en otros países, y de "ética".
Corresponsabilidad
En este sentido, el presidente de AVE, Vicente Boluda, ha realizado un llamamiento a corresponsabilizarse de este problema. A su juicio, por un lado, los empresarios tienen "la responsabilidad de hacer las cosas muy bien, de cuidar mucho a los trabajadores y crear las condiciones para que se desarrollen personal y profesionalmente".
Pero, a su vez, ha apuntado que los trabajadores y la sociedad civil deben "erradicar los abusos y denunciar el fraude, porque nos afecta a todos", ya que este uso indebido de los recursos ataca la supervivencia del estado del bienestar.
Por último, ha apelado a las administraciones públicas para que permitan a las empresas desarrollar su labor "sin trabas, y también para que faciliten "el correcto funcionamiento del sistema de salud para que se produzca una reducción efectiva del absentismo laboral". Al respecto, también ha abogado por permitir una mayor participación de las mutuas en los procesos de recuperación de los profesionales.
Realización personal
Por su parte, el catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universitat de València, Jesús Conill, ha dado a conocer las principales conclusiones del taller interno que los miembros de AVE han realizado, sobre la base del anterior estudio. Un ejercicio en el que los propios empresarios ha reconocido la necesidad de adaptarse a los valores de las nuevas generaciones, que consideran que "la realización personal no está en el trabajo", como ocurría anteriormente, que no quieren "vivir para trabajar".
Una situación, ante la que Conill ha reclamado a los empresarios que utilicen su "ejemplaridad" y su influencia social para trasladar el mensaje de que el trabajo contribuye al bienestar y la justicia social, y que es necesario para financiar las prestaciones que ayudan a la población en apuros.
"Con un 8 % de bajas, los planes organizativos se desmontan día a día"
Los asistentes a la jornada de AVE y la Fundación Étnor también han podido conocer de primera mano las iniciativas de tras grandes empresas para hacer frente al absentismo y volver a "seducir" a sus trabajadores para que se impliquen en el desarrollo del negocio. No en vano, para la mayoría de ellos, la acumulación de bajas se ha convertido en su mayor problema.
"Este año rondaremos el 8 % de absentismo, que es una barbaridad, y eso contribuye a la desazón, porque los planes organizativos se desmontan día a día. Te la pasas apagando fuegos", se ha quejado la CEO de la empresa de cosmética alcoyana Nirvel, Consuelo Vaquer. Y su situación no es de las peores, según ha apuntado el vicepresidente de la cadena hotelera Magic Costa Blanca, Javier García, en su caso han pasado de 1 % o 2 % de absentismo antes de la pandemia, a una media del 6 % anual, que en verano llega al 10 %. "Y hay establecimientos de otras cadenas, fuera de la Comunidad, donde llegan al 25 %", ha advertido el ejecutivo.
Ante esta situación, los empresarios se han tenido que poner las pilas para adaptarse a la nueva realidad y lograr la implicación de sus trabajadores. Por ejemplo, Vaquer ha señalado que resulta fundamental la formación de los mandos intermedios para generar una buena comunicación en la empresa. Del mismo modo, Javier García ha abogado por aprovechar las nuevas tecnologías para medir continuamente "el clima laboral" y adelantarse a los problemas.
Por su parte, el presidente de la naviera Baleària, Adolfo Utor, ha sacado pecho de las tasas de la compañía, con un absentismo del 4,45 %, muy por debajo de la media del sector. Utor ha destacado la necesidad de hacer a los trabajadores partícipes del proyecto de la empresa y ha señalado que, para eso, es necesario que haya un buen clima laboral.
En este sentido, el naviero ha reconocido que uno de los momentos de inflexión en la implicación de la plantilla se produjo cuando, en plena pandemia, la compañía decidió aprovechar el dinero que tenía en caja para complementar los salarios de sus trabajadores en erte. También ha explicado que tratar de "acompañar" a los trabajadores cuando tienen problemas y que, por ejemplo, no "demonizan" los problemas mentales.
