AIJU forma desde Alicante a un centenar de profesionales europeos en productos seguros y sostenibles

La iniciativa busca capacitar a colectivos de consumidores, administraciones públicas, centros educativos y empresas ante las nuevas regulaciones europeas

34ª edición de la Guía AIJU 2024-2025

El Instituto Tecnológico de Producto Infantil y de Ocio (AIJU), con sede en Ibi, lidera, junto a Lucentum Consumidores, de España, y Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI), de Portugal, el proyecto europeo "ECP 8 80-Empowering Consumer Professionals", una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea, que busca reforzar las competencias de un centenar de profesionales en materia de seguridad, sostenibilidad y derechos de los consumidores ante las nuevas regulaciones comunitarias.

Se trata de profesionales procedentes de asociaciones de consumidores, administraciones públicas, empresas y entidades vinculadas al ámbito del consumo que participan en las formaciones del proyecto, las cuales promueven la co-creación de recursos formativos y el intercambio de conocimientos entre los participantes. Todo ello bajo el enfoque “8 80”, que pone el foco en los consumidores más vulnerables, como niños y personas mayores.

Durante este mes de octubre, AIJU celebra el ciclo formativo “Safer Consumer Mornings”, orientado a promover la cooperación entre asociaciones de consumidores, administraciones públicas, centros educativos y empresas para afrontar los retos del nuevo marco normativo europeo.

Una de las sesiones del proyecto. / INFORMACION

En este sentido, durante las sesiones se abordan aspectos clave del Reglamento Europeo de Seguridad General de los Productos, el Reglamento de Ecodiseño para Productos Sostenibles y el futuro Pasaporte Digital de Producto, herramienta que permitirá al consumidor acceder a información esencial sobre la durabilidad, reparabilidad y seguridad de los productos antes de su compra.

Como explica Mari Cruz Arenas, responsable de seguridad de productos y entornos infantiles en AIJU, “el pasaporte digital de producto va a suponer un cambio sustancial respecto a la información de seguridad y sostenibilidad que se proporciona al consumidor antes de la compra, tanto en contenido como el soporte de la información, dónde hay que tener especial consideración hacia las personas más mayores y la posible brecha digital”.

Asimismo, otros de los temas abordados son el papel de las organizaciones de consumidores en el nuevo contexto legal europeo, la transición hacia un consumo más responsable o el desarrollo de campañas de educación y concienciación orientadas a familias y niños sobre la compra segura en plataformas online.

Clausura

El ciclo se cierra este martes, 28 de octubre, con una sesión virtual abierta al público, dedicada a compartir las principales lecciones aprendidas con los profesionales del consumo. Las personas interesadas pueden inscribirse a través de este enlace.

“El proyecto ECP 8 80 pone en valor la importancia de formar a los consumidores en seguridad y sostenibilidad de productos de manera que sean capaces de elegir productos basados en estos criterios, confiando, por tanto, en las empresas cuyos valores son estos, la protección de las personas y del medio ambiente”, indica Mari Cruz Arenas.

El proyecto culmina con un toolkit, disponible en varios idiomas, que integrará recursos formativos desarrollados por AIJU, Lucentum y APSI, y las lecciones aprendidas de los encuentros de intercambio de conocimientos de España y Portugal. Todo ello, con el fin de facilitar la transferencia de conocimiento a las organizaciones y entidades que trabajan en el ámbito de los productos de consumo en toda Europa.

