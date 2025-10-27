AlicanTec se integra en la Confederación de Empresas de Tecnologías de la Información

La Asociación de Empresas Tecnológicas de la Provincia de Alicante (AlicanTec), se ha unido a la Confederación Española de Empresas de Tecnología de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Conectic), continuando de esta forma con su expansión a nivel nacional para dar visibilidad a las empresas alicantinas más allá del ámbito local.

La confederación, que está integrada por 15 asociaciones que representan a más de 1.500 empresas y a 77.000 profesionales de las tecnologías digitales, tiene la finalidad de defender los intereses del sector y de las empresas que representa y contribuir a su desarrollo y mejora de su posicionamiento en el mercado.

Conectic trabaja también para favorecer la competitividad de las empresas de los diferentes sectores de actividad económica de nuestro país, pero también de la administración y de la sociedad en general, acompañarlas en su transformación digital impulsando así el desarrollo de la economía digital en España.

Miembros de AlicanTec y Conectic, la asociación en la que se ha integrado. / INFORMACION

Esta incorporación se suma a los proyectos que ya tenía AlicanTec con otras entidades como Planetic, 1070 Km Hub, Torre Juana OST IA Hub, o las colaboraciones con Startup Valencia o Asociación Timur, que persiguen el mismo objetivo de expansión del ecosistema tecnológico de la provincia.

La misión de AlicanTec es promover la imagen del Mediterráneo sur de España como área de desarrollo tecnológico y residencial, mediante su puesta en valor para startups y empresas tecnológicas internacionales, explotando uno de los hábitats de mayor calidad de vida. Asimismo, tratar de favorecer la cultura y el desarrollo de la economía digital en este entorno.

Innovación

La entidad presidida por Toni Sánchez se enfoca en fomentar la innovación, el emprendimiento y el desarrollo de startups en las industrias del futuro a través de la promoción del talento, la educación digital y el crecimiento económico sostenible. También se esfuerza por posicionar a la región como un centro tecnológico de renombre que atrae empresas y crea empleos de calidad.

En esta línea, AlicanTec busca desarrollar la economía digital y los sectores de futuro basados en la tecnología y el conocimiento, favorecer el emprendimiento y la generación de startups digitales y en sectores de futuro, y promover y potenciar el desarrollo y retención del talento y capital humano, mediante la atracción y generación de nuevas empresas.