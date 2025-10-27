¿Qué duele más: decir “no me da tiempo” o admitir que te falta orden?

El folio que ordenó su semana (y su cabeza)

Había días en los que no sabía si estaba trabajando… o huyendo. Entre mensajes, llamadas, pedidos y un par de visitas sin avisar, se le pasaban las horas sin tocar lo importante. “No paro, pero la caja no sube” era su frase favorita de los jueves. Hasta que un martes cualquiera, en una sesión de planificación, alguien le preguntó: “¿Tienes un plano para tu semana?” No lo tenía.

Tenía lista de tareas. Tenía agenda. Tenía buena intención. Pero no tenía una estructura que dijera: “Esto va el lunes, esto el viernes, esto no entra.”

Ese día dibujó su primer folio maestro. Cuatro cajas: Foco, Clientes, Operación, Mejora. Un tema por día. Dos bloques diarios de 90 minutos. Reglas claras para evitar que cada mensaje lo sacara del camino.

“No te falta tiempo, te falta plano”, le dijeron. Y era verdad.

Así se veía su semana:

Lunes: Foco (ventas)

9:00–10:30: llamadas a leads fríos con guión simple.

16:00–17:30: grabar un vídeo “antes/después” de un cliente reciente.

Martes: Clientes (entregas)

9:00–10:30: revisión de casos en curso, mensajes con resumen.

16:00–17:30: atención por WhatsApp, confirmación de entregas.

Miércoles: Operación

9:00–10:30: inventario con checklist de “faltantes”.

16:00–17:30: reunión de 20’ con proveedor + planificación de rutas.

Jueves: Foco (visitas, cierres)

9:00–10:30: reunión comercial con tres propuestas clave.

16:00–17:30: seguimiento por llamada y WhatsApp con botón de pago.

Viernes: Mejora + Números

9:00–10:30: medición de ventas, conversión, ausencias.

16:00–17:30: checklist de la semana + ajustes para la próxima.

¿Qué reglas usó?

Regla 90–90 : 90 minutos a las 9:00 y a las 16:00. Pase lo que pase, se cumplen.

: 90 minutos a las 9:00 y a las 16:00. Pase lo que pase, se cumplen. Regla del “semáforo” : si no es urgente de verdad, va a la lista de “parking”.

: si no es urgente de verdad, va a la lista de “parking”. Regla del cartel : en bloque, cartel en la puerta: “Vuelvo a las 10:30”.

: en bloque, cartel en la puerta: “Vuelvo a las 10:30”. Regla del 1–3: una tarea grande y tres medianas. Si eso sale, el día es un éxito.

Lo que cambió

Dejó de responder a todo en caliente.

Empezó a medir su semana en bloques cumplidos, no en horas sentadas.

Cerró más ventas por tener días pensados para eso.

Y lo mejor: recuperó la sensación de estar al mando.

No se volvió perfecto. Pero ya no terminaba cada día sintiéndose atropellado por su propio negocio.

¿Qué puedes hacer tú mañana?

Dibuja el folio: 4 cajas, 5 días, 2 bloques por día. Elige un tema por día (Foco, Clientes, Operación, Mejora). Prepara los bloques de 90 minutos (con tareas reales). Pega las reglas en la pared. El viernes, revisa. Si cumpliste 7/10 bloques, la semana fue buena.

Frase que le salvó más de una vez:

“Ahora estoy en bloque. Lo apunto en el parking y lo veo a las 13:00.”

No fue mágica. Fue respetuosa. Y funcionó.

Si tú también quieres mejorar aspectos de tu negocio, nos vemos el 31 de octubre a las 9:30h en Alicante, en el Club Información.

Una imagen de Level Up en uno de sus eventos / Level UP

Conferencia presencial: “Sistema de Ventas Rentable”

Organizada por Level UP y dirigida a empresarios y autónomos como tú, que quieren dejar de improvisar y empezar a crecer con método.

Dale a uno de los enlaces que hay en el artículo, nos das 3 datos, y Toni Fábrega te explica por qué no debes faltar a esta conferencia.

También puedes acceder aquí