Incidente aéreo
Así vive una familia alicantina en París el cierre del aeropuerto alicantino
El vuelo tenía que haber salido de la terminal parisina y los pasajeros esperan en el interior del avión a estas horas
Las consecuencias del cierre provisional del espacio aéreo alicantino empieza a mostrar su lado humano. Javier Gullém se encuentra con su familia en el interior de un avión que debía haber salido a las 21.30 horas. Tras una hora de espera, la compañía Vueling ha informado del cierre de puertas y la salida inminente hacia Manises. La salida tenía su origen desde Orly, uno de los aeropuertos francés más relevantes en el tráfico de pasajeros de Francia.
"Primero nos han informado de un retraso de 20 minutos", ha explicado y, hace un rato, "los pilotos nos han anunciado que iban a recargar para volar hasta Manises y que si mientras, se solucionaba el incidente del dron, llegaríamos a Alicante", añade.
Los usuarios de este vuelo se han enterado, cuando ya habían embarcado, de que un dron había provocado el cierre de la terminal alicantina y la intención inicial ha sido esperar. Los pasajeros han esccuchado que esos drones no tienen una autonomía superior a las dos horas. Pero a medida que avanzaban los minutos, la compañía irlandesa ha decidido cambiar el paso y volar hacia Manises.
"Llevamos una hora sentados", comenta Javier. La tripulación ha decidido mantener las puertas abiertas y, por ahora, la gente se lo ha tomado con calma. Todos consultan sus móviles y los medios para ver si hay novedades. De mantenerse el desvío al aeródromo valenciano, los pasajeros no solo llegarán con retraso, sino que luego deberán esperar a que un autobús los traslade hasta Elche.
Mientras Guillem estaba en comunicación con INFORMACIÓN, el piloto ha comunicado por la megafonía que tras la operación de recarga de combustible, se procedía a la salida. El portal oficial de la compañía ha publicado que la llegada será a la una y media de la madrugada en Manises.
