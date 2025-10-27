Guerra de gaseosas en los juzgados de Marcas de Alicante

Guerra de gaseosas en los juzgados de Marca Comunitaria de Alicante. Un juez de Alicante ha ordenado la retirada cautelar de una marca de bebidas tras una demanda presentada por los representantes de La Casera, por imitar el logotipo de la marca, según el auto al que ha tenido acceso este diario. El juzgado ha ordenado la retención, inmovilización, precinto y depósito judicial de todos los productos de "La Casa Blanca" en posesión de los fabricantes (la mercantil valenciana Flor de Xúquer) y poner una multa de 12.000 euros por cada día de incumplimiento de esta orden.

La medida se ha acordado tras la denuncia presentada por la mercantil Schweppes, los actuales titulares de la marca de La Casera, por entender que "el producto ofertado presenta un grado muy elevado de similitud gráfica, denominativa y conceptual con los productos protegidos por esa marca". Los productos iban a comercializarse durante este verano, una fecha clave en la comercialización de refrescos. Gaseosas, tintos de verano y sangría eran los productos para los que La Casera consideraba que se habían copiado sus diseños, motivo por el que había pedido al juzgado que adoptara esta medida cautelar.

El auto se ha conocido ahora, aunque la decisión se adoptó en julio mediante un proceso especial de urgencia en el que no llegó a intervenir la parte demandada. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, la decisión ha sido recurrida aunque todavía no se ha dado respuesta. Según la resolución, los supuestos infractores de la marca podían exponer sus alegaciones en una vista que está pendiente de fecha. La celeridad del proyecto se ha debido a la necesidad de proteger la marca.

Similitudes

El fallo ha analizado el logotipo de ambas marcas para concluir que hay un elevado grado de similitud entre ellas. "La forma ovalada inclinada del logotipo; el uso predominante de los colores rojo, azul y blanco; la tipología manuscrita y el subrayado curvo bajo la denominación", explica el magistrado Gustavo Martín, autor de la resolución. A esto se añade la presencia de un símbolo circular superior con una casita, reminiscente del logotipo tradicional de La Casera. "En definitiva, los elementos esenciales del ADN gráfico y simbólico de la marca renombrada han sido reutilizados con mínimas variaciones formales", concluye el juez.

En cuanto al nombre, el auto destaca que las dos marcas tienen una denominación idéntica en su inicio. Las dos marcas comienzan con la expresión "La cas...". "La marca infractora parece intencionadamente construida para evocar, asociar o sugerir el signo de La Casera en la mente del consumidor, aprovechando el alto grado de notoriedad que esta posee en el mercado español", apostilla el auto.

Desde una perspectiva conceptual, el magistrado incide en que los dos signos remiten a una misma idea básica, el hogar, lo familiar y lo tradicional. "Esta convergencia global permite concluir que, al menos de manera indiciaria, existe un riesgo de asociación entre los signos enfrentados", argumenta. El juez señala que "los indicios aportados por los denunciantes revelan una conducta de claro aprovechamiento parasitario por parte de la demandada, que habría abandonado su gama de productos anteriores, para lanzar una nueva línea mimética de los productos líderes de La Casera, justo al inicio de la temporada estival". En este sentido subraya que esta conducta resulta típica de los casos de infracción deliberada y parasitaria".

La resolución tiene vigencia para todo el territorio nacional, ya que los juzgados de lo Mercantil de Alicante tienen competencia exclusiva en toda España en materia de marcas de la Unión Europea, al albergar esta ciudad la sede de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Esta designación convierte a sus juzgados en Tribunales de Marca de la Unión Europea, con jurisdicción para conocer de los litigios que afecten a marcas comunitarias, independientemente del lugar del país donde se produzcan los hechos o estén domiciliadas las partes.