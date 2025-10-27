¿Por qué sigues buscando culpables en vez de fijar qué haríamos distinto y con fecha?

El “post-mortem amable”: el método de 6 líneas que convierte un tropiezo en un plan de mejora

Hay errores que no matan… pero duelen como si lo hicieran. Lanzamientos con eco sordo. Eventos preciosos y vacíos. Productos mimados que no salen. En esos momentos, la cabeza hace lo que sabe: buscar culpables o esconderse. “La gente no entiende”, “el equipo no se implicó”, “mejor no lo intento otra vez”.

El problema no es fallar; es quedarse atrapado en el ruido del fallo.

Por eso existe una práctica que cada vez más negocios del Club 100K están adoptando: el post-mortem amable. Suena quirúrgico, pero es sencillo: 30 minutos, una hoja, seis líneas. Se mira el error sin teatrillo, se separan emociones de hechos, y se sale con tres mejoras concretas, con nombre y fecha.

El caso: Lanzamiento con clics… pero sin ventas

Un negocio de experiencias culinarias preparó con mimo un nuevo taller de cocina: “5 cenas rápidas que parecen de restaurante”. Branding precioso, vídeo profesional, web con calendario y botón de pago. En 10 días, casi 1.200 visitas a la landing… y 2 ventas.

Crisis.

Lo primero que surgió: “el precio está mal”, “la gente no quiere aprender”, “la web no carga bien”. Opiniones. Dolor. Silencio.

En vez de buscar culpables, el equipo decidió hacer un post-mortem amable, con la idea que te propone Level UP.

Así fue la hoja:

1. Qué pasó (datos, no drama):

1.178 visitas.

2 ventas.

9 carritos abandonados.

22 personas escribieron con dudas.

Pico de visitas: el segundo día.

2. Qué vimos que sí funcionó:

El vídeo gustó (comentarios positivos en redes).

La promesa conectaba (“comer rico sin tiempo”).

La agenda estaba clara.

3. Qué no vimos (puntos ciegos):

Faltaba prueba (ni receta, ni adelanto, ni vídeo de ejemplo).

No había urgencia (mismo precio todo el mes).

Formulario confuso: “inscripción” en vez de “reserva”.

4. Qué cambiaremos:

→ 1. Mini receta grabada gratis con email (prueba de valor).

→ 2. Precio early bird 72 h (tiempo + beneficio).

→ 3. Checkout con botón visible, texto claro y foto del resultado final.

5. Quién lo hace:

Laura (vídeo y mail),

Nacho (landing nueva),

Sofía (texto y foto checkout).

6. Cuándo:

Lanzamiento reprogramado en 10 días.

Revisión 24 h antes con checklist y test de compra.

Resultado del nuevo intento:

473 visitas.

28 ventas.

Una newsletter que duplicó suscripciones.

Y un equipo con cabeza fría y hoja en la pared.

¿Qué hace que este método funcione?

No se trata de evitar errores, sino de darles sentido. El post-mortem amable no busca culpables; busca cambios concretos. Las reglas son simples:

Hechos, no opiniones.

Tres mejoras, no veinte.

Personas y fechas, no “ya lo haremos”.

Una hoja, no un Word de 7 páginas que nadie lee.

Y sobre todo: se hace en caliente. Cuando aún escuece, pero ya se ve.

Cómo aplicarlo en tu negocio

Tras cada lanzamiento, taller, campaña o pico fuerte, bloquea 30 minutos. Escribe las 6 líneas (qué pasó, qué sí, qué no, qué cambia, quién, cuándo). Hazlo con el equipo (de pie, sin pantallas). Toma una foto de la hoja y sube las tareas al calendario.

Hazlo incluso si salió bien. Porque eso te enseña qué repetir.

Hazlo sobre todo si salió mal. Porque eso te enseña qué no repetir.

Cierre amable

Si un error te hace esconder la cabeza, te quita fuerza. Si lo miras con método, te da dirección.

Y si quieres practicarlo con nosotros, hoja en mano y sin miedo a exponerte, nos vemos el 31 de octubre a las 9:30h en Alicante, en el Club Información.

Una imagen de un evento de Level Up en España / Level UP

Conferencia presencial: “Sistema de Ventas Rentable”

Organizada por Level UP y dirigida a empresarios y autónomos como tú, que quieren dejar de improvisar y empezar a crecer con método.

Dale a uno de los enlaces que hay en el artículo, nos das 3 datos, y Toni Fábrega te explica por qué no debes faltar a esta conferencia.

También puedes acceder aquí