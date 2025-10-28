La Cámara de Alicante aprueba sacar al Ayuntamiento del antiguo Palas el 31 de diciembre

La Cámara de Comercio de Alicante ha decidido poner fin el próximo 31 de diciembre al contrato de alquiler que mantenía con el Ayuntamiento de Alicante. El comité ejecutivo de la entidad ha dado, este martes, su visto bueno a esta decisión que implica que el consistorio deberá hacer las maletas y buscar nuevo emplazamiento para sus dependencias de Atención al Ciudadano y Turismo, entre otras.

La decisión tendrá una doble consecuencia para la entidad cameral. Por un lado, significará dar una salida a una situación insostenible en la que se encontraba la Cámara tras encallar su proyecto en el centro de Panoramis por falta de licencia urbanística y numerosas irregularidades y, por otra, dejará de ingresar una sustanciosa cantidad por el arrendamiento.

El paso se da también, porque los propietarios de la actual sede que la Cámara ocupa en la calle Ruperto Chapí (frente al Teatro Principal) han notificado a la institución presidida por Carlos Baño que no renovaría su alquiler. Sin un espacio nuevo a la vista y con la carga de hacer frente a los préstamos solicitados para pagar las obras hechas en el puerto, el retorno a la sede oficial en el antiguo Palas de la calle Cervantes se ha tornado como la única opción viable.

Más de 600.000 euros al año

Aunque la primera anualidad, en 2014, fue de 525.000 euros, en la actualidad el Ayuntamiento de Alicante abonaba a la entidad cameral 616.159 euros de renta por el edificio del antiguo Hotel Palas, que también tenía vencido el plazo inicial que estipulaba el contrato entre ambas instituciones. De esta forma, la renovación del alquiler se producía a través de la figura de la «tácita reconducción», a la que se puede recurrir cuando, tras finalizar un contrato de arrendamiento, el inquilino (el consistorio, en este caso) permanece en la propiedad y el arrendador (la Cámara) no realiza ninguna comunicación para que abandone el inmueble.

La llegada del Ayuntamiento al Palas se produjo mediante una operación a tres bandas, en la que también intervino la desaparecida patronal provincial Coepa. De hecho, las dificultades económicas por las que atravesaba esta última organización, entonces presidida por Moisés Jiménez, fueron uno de los detonantes del baile de sedes que se produjo. Acuciada por las deudas, la patronal decidió trasladar sus oficinas a lo antiguamente era su centro de formación y alquilar su sede a la Cámara de Alicante. Posteriormente y ya con un inquilino solvente, vendió la propiedad a un inversor ruso.

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño. / Jose Navarro

Por su parte, la Cámara de Alicante también necesitaba recortar sus gastos y vio en la jugada una forma de conseguir liquidez. Mudó a sus trabajadores a las antiguas dependencias de Coepa a cambio de una renta inicial de unos 130.000 euros anuales y alquiló su flamante sede por más de medio millón al Ayuntamiento de Alicante, por entonces falto de espacio. Una sede que se había inaugurado solo cuatro años antes, en 2009, tras una inversión de 22 millones de euros, para lo que recibió cuantiosas ayudas.

Traslado fallido

Ahora, el equipo liderado por Carlos Baño pretendía realizar un nuevo cambio para dejar atrás unas instalaciones, las de la plaza de Ruperto Chapí, que siempre han sabido a poco a los responsables de la entidad. Para ello anunció la construcción de una nueva sede en el centro de negocios de Panoramis, que también debía albergar las aulas del nuevo Campus Cámara, el ambicioso proyecto de formación que la entidad ha puesto en marcha de la mano del CEU.

Sin embargo, los planes empezaron a torcerse cuando el Ayuntamiento de Alicante constató la falta de licencia de las obras que se estaban ejecutando en el antiguo centro comercial portuario, debido a la inclusión en el proyecto de una nueva planta que excede el volumen de edificación máximo con que cuenta el complejo. Una irregularidad ha retrasado la finalización de las instalaciones y ha trastocado todo el calendario que Baño y su equipo tenían en mente.

Las obras de la nueva sede de la Cámara de Alicante en el puerto siguen paralizadas. / Jose Navarro

El proyecto contaba con presupuesto de más de tres millones de euros, de los que la Generalitat -presidida por Carlos Mazón, que está en excedencia de su puesto de gerente en la institución cameral- iba a subvencionar 1,5 millones. Un dinero que, eso sí, no se ha llegado a desembolsar al no haberse cumplido las condiciones necesarias para el pago. El 28 de marzo una comisión de la Generalitat visitó la instalación para comprobar si los trabajos habían finalizado en plazo, y la conclusión fue que había un incumplimiento del convenio este aspecto y en la carencia de licencia.

Presión

En este sentido, la decisión del comité ejecutivo de la Cámara de este martes también podría entenderse como una forma de presión al consistorio para que agilice los trámites necesarios para la regularización de las obras de Panoramis. En cualquier caso, la situación es compleja también para el Ayuntamiento de Alicante, que tiene en el Palas servicios como el de Atención e Información Ciudadana (SAIC) y el Registro General, además de concejalías como Turismo y Recursos Humanos.

Cuando trascendió la posibilidad de que Baño optara por desahuciar al consistorio, el propio Alcalde de Alicante, Luis Barcala, señaló que respetarían cualquier decisión de la Cámara, aunque reclamó que se concediera a los servicios municipales el tiempo necesario para su reubicación, una operación que, como señaló, no será sencilla.