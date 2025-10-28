Devesa asesora a Roman en la integración de Dédalo Comunicación

El despacho de origen alicantino y ámbito nacional Devesa ha asesorado a Roman en la integración dentro de su perímetro societario de la entidad Dédalo Comunicación, boutique de referencia en comunicación estratégica, corporativa, financiera y de crisis.

Roman es una consultora de comunicación que, con más de 30 años de historia y un equipo de más de 200 consultores entre sus oficinas en Barcelona, Madrid y Londres, centra su actividad en la protección y proyección de la reputación de sus clientes.

Por su parte, Dédalo Comunicación está reconocida como una de las firmas de referencia en el mercado, con una experiencia de más de 30 años en el sector y más de 150 proyectos gestionados para compañías de distintos ámbitos, especialmente en los sectores de gran consumo, energía, medio ambiente, sector financiero e inmobiliario y telecomunicaciones y tecnología.

Isabel Cano ha participado en el asesoramiento de la operación. / INFORMACION

Con esta integración, Roman refuerza su oferta de servicios y consolida su modelo de consultoría integral combinando una visión estratégica, seniority, data y una importante red relacional. Como señaló la firma, este movimiento "refuerza la capacidad de asesoramiento premium a las empresas con un enfoque multistakeholder".

Devesa, firma legal de ámbito nacional especializada en la abogacía de los negocios, ha participado en todas las fases de la operación asesorando a Roman en todo el procedimiento de adquisición, habiendo estado liderada por el socio del Área de Corporate y M&A, Juan Antonio Botella, y por la asociada senior Isabel Cano.

Expansión

La integración de Dédalo Comunicación en el perímetro de Roman representa un nuevo hito en el proceso de expansión y crecimiento de la compañía, permitiendo a sus clientes obtener un asesoramiento en comunicación y reputación de primer nivel de forma integral.

Esta operación pone de relieve la sólida presencia de Devesa en el panorama de fusiones y adquisiciones del mercado medio, especialmente en el asesoramiento a compradores estratégicos de los sectores de servicios profesionales, marketing y comunicaciones en mandatos de compra nacionales y transfronterizos.