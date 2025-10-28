Fundeun reunirá en Alicante a 36 refugiadas ucranianas de seis países en un programa de emprendimiento

Alicante acogerá del 2 al 9 de noviembre de 2025 el pilotaje internacional del proyecto W-RISE (Women on the Rise), que reunirá a 36 mujeres refugiadas ucranianas y seis formadores de toda Europa en un programa intensivo de emprendimiento, sostenibilidad y digitalización. Será a través de Fundeun, entidad que lidera la implementación de este plan desarrollado por un consorcio de seis países europeos y que tiene como objetivo impulsar el autoempleo y la inclusión social de mujeres en situación del vulnerabilidad.

El conflicto en Ucrania provocó uno de los mayores desplazamientos humanos en Europa, afectando especialmente a mujeres que llegaron a países de acogida enfrentándose a barreras lingüísticas, falta de redes de apoyo y dificultades para acceder a empleos estables. En este contexto surgió la necesidad de ir más allá de la ayuda humanitaria de emergencia, necesitándose iniciativas que no solo cubrieran necesidades básicas, sino que ofrecieran a estas mujeres oportunidades reales para rehacer su vida, acceder al mercado laboral y crear sus propios proyectos empresariales.

Así nació W-RISE, proyecto europeo financiado con fondos Erasmus+ cuyo objetivo es el de mejorar las competencias emprendedoras y el autoempleo de mujeres refugiadas ucranianas y otras en situación de vulnerabilidad, proporcionándoles los conocimientos, las herramientas y el acompañamiento necesarios para iniciar y consolidar negocios viables centrados en la sostenibilidad y la digitalización.

Una actividad de Fundeun en Alcoy. / JUANI RUZ

Está formado por un consorcio que reúne instituciones de seis países europeos (Italia, Lituania, Polonia, Alemania Suecia y España), siendo Fundeun la encargada de implementar el proyecto en España.

El proyecto, que tiene una duración de dos años y medio, iniciándose en diciembre de 2023 y finalizando en mayo de 2026, ha logrado hitos como un compendio de buenas prácticas con más de veinte casos de éxito en emprendimiento femeninos en sectores verdes y digitales; una campaña de sensibilización que involucró a más de 200 mujeres; y un curso internacional de gamificación con más de 50 participantes europeos y la formación de formadores, actividad que reunió de forma online a seis educadores de todos los países del consorcio para capacitarlos en los contenidos y metodologías del curso.

El momento más esperado, con todo, será el pilotaje internacional que tendrá lugar en Alicante del 2 al 9 de noviembre de 2025, con Fundeun como entidad anfitriona. Durante una semana, 36 mujeres ucranianas residentes en los países del consorcio y seis formadores internacionales participarán en sesiones intensivas de aprendizaje, trabajo colaborativo y mentoría en la Universidad de Alicante. Este evento, servirá como un espacio de convivencia para compartir experiencias y crear una red de apoyo duradero, representando mucho más que una semana de formación: será una experiencia transformadora que unirá aprendizaje, empoderamiento y comunidad.

Módulos formativos

A lo largo del encuentro se pondrán a prueba los seis módulos formativos creados dentro del proyecto, como son introducción al emprendimiento, modelos de negocio sostenibles, básicos de marketing, básicos en finanzas, comercio electrónico y plan de empresa. Cada módulo combina teoría, práctica y actividades gamificadas diseñadas para fomentar la participación y la creatividad, además de incluir actividades prácticas gamificadas y acreditaciones digitales (open badges) que certifican las competencias adquiridas.

El encuentro se completará con visitas técnicas al Parque Científico de la Universidad de Alicante y actividades culturales que permitirán a las participantes conocer la ciudad y fortalecer lazos de cooperación.

El proyecto, que se desarrollará hasta mayo de 2026, culminará con la creación de una plataforma digital abierta donde estarán disponibles todos los materiales, recursos pedagógicos y guías metodológicas diseñadas por los socios. De este modo, W-RISE aspira a dejar un legado duradero que inspire a otras entidades y educadores en Europa a seguir promoviendo la autonomía y el liderazgo de las mujeres a través del emprendimiento.