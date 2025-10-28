La iniciativa Empresas Solidarias entregará 2.000 lotes navideños para colectivos vulnerables de la provincia de Alicante

El proyecto Empresas Solidarias alcanza este año su decimosexta edición, consolidándose como una de las iniciativas de referencia en la provincia de Alicante en materia de responsabilidad social. Su objetivo sigue siendo el mismo que inspiró su creación en 2010: unir a empresas comprometidas para ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad, especialmente durante las fechas navideñas.

Para esta 16ª edición, Empresas Solidarias se ha propuesto incrementar el alcance de su acción con la entrega de 2.000 lotes navideños, reforzando así su compromiso con los colectivos más necesitados. Las empresas y entidades interesadas en colaborar pueden sumarse al proyecto hasta el 14 de noviembre de 2025, enviando un correo electrónico a la dirección: fundacionjuanperan@pikolinos.com

El año pasado, la recaudación ascendió a 100.000 euros gracias a la colaboración de 93 entidades que participaron en la iniciativa. Gracias a las donaciones, se distribuyeron 1.800 lotes navideños entre familias de municipios como Alicante, Elche, Guardamar, Ibi, Orihuela, Pedreguer, Santa Pola y Torrevieja. Estas donaciones se realizaron a través de 65 entidades sin ánimo de lucro que trabajan de forma directa con familias en situación de vulnerabilidad.

Desde su creación, Empresas Solidarias ha demostrado el poder de la colaboración empresarial como motor de cambio, pasando de las 9 compañías fundadoras en 2010 a más de un centenar de entidades comprometidas año tras año. Su labor conjunta refleja que la unión y la empatía pueden marcar la diferencia para miles de familias.