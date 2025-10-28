Nirvel Cosmetics vuelve a la senda del crecimiento y se anota una facturación de 11,3 millones

Un 26 %. Eso es lo que ha crecido la cifra de negocio de Nirvel Cosmetics, lo que le ha llevado a alcanzar los 11,3 millones de euros. Un repunte, además, que permite a la compañía alcoyana volver a la senda del crecimiento después de dos años de descensos continuados, en una dinámica que también ha repercutido en una mejora de resultados. Todo en un contexto en el que la empresa sigue apostando fuerte por la internacionalización, así como por una constante renovación de sus productos a través de la investigación y la innovación.

Nirvel Cosmetics ha depositado las cuentas correspondientes al ejercicio 2024, las cuales constatan un fuerte crecimiento de la cifra de negocio. Según la documentación aportada, la compañía cerró el ejercicio con una facturación de 11.295.057 euros, lo cual representa un incremento de más del 26 % con relación al año anterior. Esta cifra, además, supone un cambio de dinámica, después de que tanto en 2022 como en 2023 registrase un ligero empeoramiento de sus números.

La notable recuperación registrada en este último ejercicio también ha permitido a la firma mejorar los resultados, al pasar de los 320.841 euros de 2023 a los 652.537 euros de 2024, lo que supone prácticamente duplicarlos.

Consuelo Vaquer, en las instalaciones de Nirvel en Alcoy. / Juani Ruz

En el informe de gestión se deja claro, además, que la dirección de la firma es optimista de cara al futuro, al remarcar que existe plena confianza en que durante el ejercicio de 2025 se pueda mantener en las cifras de negocio y, por tanto, en la obtención de recursos,

Y es que el grupo dirigido por Consuelo Vaquer, quien a su vez es presidenta del Clúster de la Cosmética de la Comunidad Valenciana, está realizando una fuerte apuesta por la internacionalización exportando a más de 40 países de todo el mundo. En este contexto, cabe resaltar que la propia Nirvel Cosmetics cuenta con una filial en Estados Unidos con funciones de comercialización.

Gama

En la actualidad, el grupo Nirvel, que en su conjunto factura alrededor de los 20 millones de euros, cuenta con una gama de más de 2.000 productos tanto de peluquería como de cosmética facial, en este último caso a través de la marca Levissime.

Tras 24 años de trayectoria, la firma cuenta con una plantilla integrada por 150 profesionales, una parte importante de los mismos dedicados a la investigación y el desarrollo de nuevos productos. También dispone, desde 2022, de la Fundación Nirvel, una institución que centraliza los esfuerzos de la compañía en materia de responsabilidad social corporativa.

El propio informe de gestión del ejercicio 2024 también hace hincapié en la situación de la sociedad, haciéndose destacar, textualmente, que "cada vez nos acercamos más al nivel de excelencia que pretendemos implantar en nuestros productos, orientando la fabricación a las soluciones que requieren y demandan nuestros clientes".