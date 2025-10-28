Un sello identificará el calzado testado que puede evitar amputaciones a diabéticos

Una herida en un dedo de un pie provocada por una costura en un zapato es un riesgo potencial para diabéticos. Saber qué calzado es recomendable y cuál no para personas que conviven con esta enfermedad es una cuestión que, hasta ahora, dependía del criterio del propio usuario o de asesoramiento por parte de los quienes curan esa herida. Esta circunstancia es más usual de lo que pensamos, de hecho, la posibilidad de que una persona con diabetes desarrolle una herida o úlcera de pie diabético es de entre el 15 % y el 25 %, según la Fundación para la Diabetes.

Ahora, las posibilidades de encontrar una respuesta más fiable tendrá forma y sobre todo, tendrá entidad científica y se concretará con la puesta en marcha de "Diabetic". Se trata de un nuevo sello que Inescop junto al Colegio Oficial de Podología de la Comunitat Valenciana (ICOPCV) han creado tras una investigación de tres años. Es el primer indicador en España que certifica este tipo de calzado bajo criterios clínicos y verificación tecnológica.

Tanto desde el centro innovador del calzado como desde el colegio, han previsto realizar una puesta en largo esta semana con una presentación oficial que se realizará el próximo jueves 30 de octubre en Elda, sede de Inescop; porque ambas partes coinciden en señalar que estamos ante el resultado de un trabajo que ha contado con una subvención de 106.816,30 euros de la Agencia de la Innovación. Así, uno de los primeros objetivos es la difusión del sello y ambos actores han firmado un convenio.

Reproducción de uno de los consejos sobre calzado de la Fundación de Diabetes. / INFORMACIÓN

“Con este acuerdo damos al colectivo sanitario un criterio objetivo y verificable para recomendar calzado a las personas con diabetes. El sello nos ayudará a prevenir úlceras, infecciones y amputaciones, alineando mejor la prescripción clínica con la realidad del mercado y la seguridad del paciente”, ha señalado Antonio Viana, presidente del ICOPCV. Por su parte, el director general de Inescop, Eduardo Calabuig, "unimos evidencia clínica y verificación tecnológica para que la elección del calzado deje de basarse en declaraciones genéricas y pase a apoyarse en ensayos y datos técnicos. Invitamos a las empresas a sumarse; el sello Diabetic se presentará el 30 de octubre en Inescop y explicaremos cómo acceder al procedimiento de verificación”.

Datos y ciencia

El último Atlas de la Diabetes (2025) presentado por la Federación Internacional de Diabetes FID) informa de que el 11,1 % de la población adulta (20-79 años) padece diabetes, y más de 4 de cada 10 no saben que la padecen. Esta dolencia silenciosa es precisamente uno de los retos a los que se enfrentan los profesionales sanitarios y diabéticos. Además, junto a los datos está el precio que se le ha puesto a este problema: En la provincia de Alicante, los últimos datos de Sanidad apuntan a unos 150.000 diabéticos y pueden ser más porque la patología de tipo 2 es prácticamente asintomática en las fases iniciales.

Entre las complicaciones que este colectivo puede sufrir a lo largo de su vida, “el pie diabético es la más grave”, según afirma el Grupo Internacional de Trabajo de Pie Diabético. Esta patología conlleva infección, ulceración y destrucción de tejidos profundos de la extremidad inferior, asociadas con alteraciones neurológicas y diversos grados de enfermedad vascular periférica. Su evolución no suele ser favorable para el paciente, ya que el riesgo de reaparición de úlceras es muy elevado (40 % en el primer año y 65 % en los 3 primeros años tras la cicatrización) y un 18% sufren riesgo de amputación en las extremidades inferiores, lo que ya supone, según estimaciones, cerca de 20.000 personas en la provincia. Otro número relevante es que la factura para el sistema sanitario nacional es de un coste por paciente y año de 1.708 euros.

Firma entre Antonio Viana y Eduardo Calabuig / INFORMACIÓN

El calzado da un salto cualitativo y demuestra que la investigación tiene resultados que van más allá de la mera comercialización de producto. El sello es resultado de un proceso de innovación abierta que ha implicado a profesionales sanitarios, tecnólogos, fabricantes y pacientes en el marco del proyecto Red iDiaFOOT, financiada por Ivace+i y liderado por Inescop. La red ha evolucionado desde su constitución hasta entregar un resultado con impacto real.

Desde Inescop explican que estamos ante pruebas de resistencia, materiales, mapeadores de horma y calce o pruebas de uso controlado, lo que significa entrar en un protocolo estandarizado. Precisamente es la cuestión que valoran los podólogos. "Diabetic nace para cubrir la falta de referencias compartidas en la prescripción y diseño de calzado. El distintivo aporta seguridad clínica a los profesionales, orienta la compra de los pacientes y abre a los fabricantes una vía real de especialización con valor probado, al vincular confort con prevención de lesiones y recaídas", señalan desde el centro tecnológico eldense.

La comercialización del sello puede generar precisamente ese valor, pues España es el segundo país del mundo, solo por detrás de EEUU, con la tasa de amputación del denominado pie diabético más alta. En este sentido y para visibilizar el logro, se desarrollará una jornada técnica para que los empresarios puedan conocer esta propuesta y previamente se ha firmado el citado convenio que han suscrito Antonio Viana, presidente del ICOPCV, y Eduardo Calabuig, director general de Inescop, al que también asistieron representantes del centro tecnológico—Elena Orgilés, directora de Materiales y Tecnologías, y Gloria Chorro, coordinadora del proyecto Red iDiaFOOT— y del ICOPCV —Cristina Martínez, miembro de la junta directiva.