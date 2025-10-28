El vino de Alicante se reivindica ante las denominaciones históricas

El seminario "El mar del vino" convertirá a Alicante en la capital internacional de la historia y de las denominaciones de esta bebida. El Marq, la Diputación de Alicante, y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen del vino alicantino han logrado visibilizar como "capital histórica del vino mediterráneo" a tenor del alto nivel de representación que asistirá desde este miércoles 29 y hasta el viernes 30. La propuesta tiene dos ámbitos diferenciados. Por un lado, el museo será escenario de todas las ponencias científicas, donde la arqueología exhibe su estrecha relación con la reconstrucción de la historia.

El primer bloque está dedicado a la producción vitinícola y la abrirá el país de "Georgia, patria de la vid y la historia temprana del vino" y correra´a cargo del doctor Stephen Batiuk del departamento de Civilizaciones de Oriente Próximo y Oriente Medio Universidad de Toronto ArchaeoTek. El segundo bloque está dirigido a la innovación en la investigación histórica del vino y la abrirá el doctor Mario Indelicato, del departamento de Humanidades, Universidad de Catania (Italia) con una charla sobre "Arqueología del vino en Italia: un experimento siciliano".

Los organizadores también ha reservado tiempo para abordar para hablar de los vinos más antiguos con una ponencia dedica a la botella de vino de Speyer, pasado y presente a cargo del doctor Sebastian Zanke del Museo Histórico del Palatinado de Speyer (Alemania) y, como no, otra sobre el Fondillón alicantino que pronunciará Rafael Poveda, miembro de la Comisión Histórica del CRDOP Vinos de Alicante.

Catas y cena histórica

Por otro lado, las catas servirán para poner sobre la mesa el maridaje de bebidas con orígenes reseñables y también las nuevas propuestas gastronómicas. Los escenarios escogidos muestran también el esfuerzo que se ha hecho por elevar el nivel de la cita. Llama la atención la prevista el viernes en el Claustro de San Nicolás. También la cena que ofreceráel chef Dani Frías en el Restaurante La Ereta y evocará algunos de las recetas más importantes de la historia a través de materias primas únicas y una carta de vinos también especial. El menú ha sido diseñado por el cocinero alicantino y el maridaje de vinos lo realizará el sumiller Ferrán Centelles con recetas de diferentes épocas de la historia. Centelles, además de ser una de las voces autorizadas del sector, es en la actualidad la persona que está detrás del desarrollo de la "bullypedia".

Por último, y en línea con los actos de la capitalidad gastronómcia alicantina, se ha previsto la "Ruta de las taberneros" que recreará la tradición de establecimientos pasados a través de tapas modernas creadas por los nuevos cocineros de la ciudad y maridadas con Vinos Alicante DOP durante el mes de octubre. La propuesta es visitar las calles adyacentes a la actual Plaza Gabriel Miró –antigua Plaza de las Barcas- generando un recorrido por los mismos enclaves que se presumen estaban las tabernas de siglos pasados.