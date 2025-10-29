Más de 56.000 contribuyentes se acogieron a los pagos aplazados en el pago de impuestos locales

Suma Gestión Tributaria ha recaudado 544,6 millones de euros para los ayuntamientos de la provincia durante el segundo periodo voluntario de pagos de este ejercicio. Este dato representa un crecimiento del 6,61 % con respecto al año anterior y una tasa de éxito en la recaudación que alcanza el 93,06 %, la más alta registrada por el organismo tributario de la Diputación de Alicante en las principales voluntarias. Sin embargo, uno de los principales motivos está en el hecho de que en esta última campaña, más de 56.000 contribuyentes se acogieron a los opciones de aplazamientos y fraccionamientos en el pago.

El ingreso más importante corresponde al Impuesto sobre Bienes Inmuebles con un 85,2 %, seguido por un 8,8 % de la Tasa de Residuos Sólidos Urbanos, un 4,4 % del Impuesto de Actividades Económicas y el resto a otras tasas municipales, datos que se han dado a conocer en la reunión del Consejo Rector del organismo celebrada esta semana. Concretamente y respecto a la tasa de residuos, se ha producido un incremento de 27,9 millones “y responde al enorme esfuerzo realizado por Suma para diseñar e implantar los exigentes nuevos requisitos de cálculo de este año para este ingreso municipal” ha explicado el director del organismo José Antonio Belso.

La mejora en el cobro permitirá a los ayuntamientos mantener los servicios públicos y contar con liquidez para afrontar los pagos. El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, ha puesto en valor, asimismo, el “esfuerzo del organismo en la mejora de las herramientas tecnológicas y en la apuesta por el acercamiento a la ciudadanía para facilitar las obligaciones fiscales”.

Jose Antonio Belso, primero por la derecha, recogió el premio para Suma. / INFORMACIÓN

Reconocimiento

Los datos se han informado durante el transcurso de una reunón ejecutiva del Consejo Rector en el que también se ha dado cuenta del último reconocimiento nacional otorgado a Suma, en este caso en materia de “Innovación en gestión tributaria”. El galardón concedido por la multinacional Pure Storage es el cuarto obtenido este año por el organismo de la Diputación de Alicante y es fruto del esfuerzo de la organización alicantina en materia de seguridad tras la obtención en abril de este año de la certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, según indican desde la institución.

La vicepresidenta y diputada de Hacienda, Marina Sáez, ha recalcado la “gran determinación de Suma para ofrecer los mejores servicios a los ciudadanos, no solo en variedad de canales de comunicación y formas de pago, sino a la hora de impulsar a la organización en la consecución de los más altos estándares de calidad”.