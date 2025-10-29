Aena gana un 8,9% más hasta septiembre y alcanza los 1.579,4 millones de euros

El beneficio neto de Aena registrado en los nueve primeros meses de 2025 fue de 1.579,4 millones de euros, un 8,9% más que en el mismo periodo del año pasado (1.449,8 millones), según ha informado el gestor aeroportuario a la Comisión Navional del Mercado de Valores (CNMV).

El tráfico de pasajeros del Grupo Aena (España, Londres-Luton y los aeropuertos de Aena Brasil) creció hasta los 294,1 millones (un 4,1% más que en los nueve primeros meses de 2024). En los aeropuertos de Aena en España, el incremento ha sido del 3,9% (hasta 247,1 millones de pasajeros).

Aena ha obtenido entre enero y septiembre de 2025 un resultado bruto de explotación (EBITDA(1)) de 2.882,7 millones de euros, con un margen del 60,2%. Esta cifra supone un crecimiento del 8,2% respecto a 2024 (2.663,3 millones).

Los ingresos totales consolidados de los nueve primeros meses de 2025 aumentaron hasta los 4.785,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,8% con respecto al periodo de enero a septiembre del año anterior. Los ingresos aeronáuticos fueron 2.556,2 millones de euros, un 5,5% más que en 2024. Los ingresos comerciales, apoyados en un crecimiento de las ventas de las actividades comerciales, han alcanzado los 1.466,1 millones de euros, con un aumento del 10,8% con respecto al mismo periodo de 2024.