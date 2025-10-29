«En Aleex AI hemos democratizado la ciberseguridad»

El fundador de Aleex AI, José Luis Sánchez-Ocaña, que participará la próxima semana en el IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial, y su General Manager, José Ángel López Mayoralas, explican cómo el aprendizaje automático está permitiendo detectar y neutralizar ataques en tiempo real.

¿Cómo está transformando la inteligencia artificial el ámbito de la ciberseguridad y qué papel juega la automatización en la protección de las empresas frente a amenazas cada vez más sofisticadas?

Sánchez‑Ocaña: La IA está transformando la ciberseguridad al permitir detección temprana y respuesta automatizada ante amenazas complejas. Los algoritmos de machine learning analizan grandes volúmenes de datos en tiempo real, identificando patrones anómalos que un analista humano podría pasar por alto. La automatización reduce drásticamente los tiempos de detección y contención, mejorando la resiliencia frente a ataques cada vez más sofisticados.

Además, la IA potencia la predicción de vulnerabilidades y la priorización de riesgos, optimizando recursos. Sin embargo, también plantea nuevos desafíos éticos y de confianza, ya que los ciberatacantes usan las mismas tecnologías. El equilibrio entre IA, automatización y supervisión humana es esencial.

¿Cómo pueden las empresas integrar estas tecnologías sin comprometer la confianza ni la privacidad de los usuarios?

López Mayoralas: Tenemos que pensar cómo piensan los ciber atacantes. En el sistema de ciber inteligencia de Aleex AI, somos testigos de la ciber guerra entre naciones. Buscan romper la privacidad de los sistemas donde los usuarios tienen sus datos más críticos, infiltrarse y explotar esa información.

Robos de credenciales y claves, acceso fraudulento a cuentas bancarias, información de uso personal y privado, usurpación de personalidad y secuestro de sistemas informáticos de organizaciones. Cualquier empresa debe aplicar principios de seguridad, privacidad y gobernanza por diseño, protegiendo tanto los sistemas como los derechos de los usuarios.

¿Cree que la accesibilidad a sistemas de ciberseguridad autónomos como el que está desarrollando Aleex AI permitirá a las pymes protegerse con las mismas herramientas que las grandes empresas?

Sánchez‑Ocaña: En Aleex AI hemos democratizado para las pymes capacidades a las que solo grandes corporaciones pueden tener acceso. Recibimos y analizamos más de 1 millón de ataques diarios con Inteligencia Artificial, identificando las ultimas y más sofisticadas vulnerabilidades que afectan tanto a pymes como a grandes empresas.

Hemos detectado vectores de ataque antes que otras multinacionales del sector de ciberseguridad, porque todo lo hacemos en tiempo real, y automatizando extremo a extremo. La reducción de costos operativos y la capacidad de innovar rápidamente son beneficios adicionales que permiten a las pymes competir en un mercado dinámico.

¿Qué sectores considera que están aprovechando mejor el potencial de la IA en España y cuáles aún tienen mayor recorrido por delante?

López Mayoralas: En España, los sectores que mejor están aprovechando el potencial de laIA son la banca y los seguros, con sistemas de detección de fraude y gestión automatizada de riesgos; el sector sanitario, mediante diagnóstico asistido y análisis predictivo; y las telecomunicaciones y energía, aplicando IA a la optimización de redes y mantenimiento predictivo.

Sin embargo, sectores como la construcción, la agricultura y especialmente las PYMEs aún tienen un amplio recorrido. La falta de talento especializado, inversión y madurez digital limita su adopción. Aun así, la IA ofrece a estos sectores una oportunidad decisiva para mejorar competitividad, sostenibilidad y eficiencia operativa.