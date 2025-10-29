Vicente Pastor sustituye a Rosana Perán al frente de la Federación del Calzado Español

El empresario Vicente Pastor es el nuevo presidente de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE). El nombramiento se ha oficializado este miércoles después de que la patronal nacional del calzado haya celebrado esta mañana su Asamblea Electoral en Madrid. Pastor sustituye así en el cargo a la anterior presidenta, Rosana Perán, que ostentaba el cargo desde el año 2022 en la patronal sectorial.

Vicente Pastor es actualmente presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL), cargo que ocupa desde noviembre de 2024, y presidente de la Fundación FICIA, dedicada a la promoción del sector del calzado. Con este nombramiento, el empresario del calzado suma una nueva responsabilidad a su trayectoria dentro del ámbito del asociacionismo empresarial, que se remonta a 1992, formando parte del Comité de FICE de manera intermitente hasta la actualidad, y continuó más tarde como vocal de Avecal desde su creación en 2015.

Pastor ha expresado su agradecimiento por la confianza depositada en él por las empresas y asociaciones territoriales del calzado para ocupar este nuevo cargo que asume con la determinación de trabajar firmemente para “fortalecer el crecimiento empresarial de esta industria a través del desarrollo de proyectos tractores. El calzado es un sector que vale, que tiene mucho potencial, y vamos a seguir luchando para que continúe teniendo futuro”.

Por otro lado, el empresario ha dedicado unas palabras de reconocimiento a la anterior presidenta, Rosana Perán, destacando su dedicación y labor realizada al frente de FICE durante estos últimos años. Entre sus líneas estratégicas de actuación, el nuevo presidente de FICE ha subrayado la necesidad de impulsar las sinergias entre los distintos núcleos y zonas zapateras de España.

Ante los retos

Pastor afronta esta nueva etapa con la voluntad de mantener una representación institucional sólida y responsable, reforzándola con una actitud reivindicativa, pero siempre desde la lealtad y colaboración institucional. “Creo que lejos de caer en el victimismo, debemos seguir pelando por este sector, porque lo vale. FICE debe ser la catalizadora y motor que impulse las acciones para que sucedan nuevas cosas o se aceleren las que ya están pasando”, ha destacado el presidente de la patronal.

Vicente Pastor ha cursado Empresariales por la Universidad de Alicante y cuenta con el máster Degree Industrial Direction and Improvement of Industrial Processes de la OBS Business School. Su trayectoria profesional se inicia en las empresas de calzado de su familia en 1987. Ocupa el cargo de director general del Foro Español de la Moda del Calzado desde 1999 a 2004, y es Trade & Marketing Director de Florencia Marco hasta 2014. En 1999 crea su empresa DPEND 99 y es Executive Director de Creaciones SW desde 2014. En 2024 asume la presidencia de la Fundación FICIA.