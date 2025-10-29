No, la forma del Cubo de Rubik no puede ser una marca registrada europea y estos son los motivos

Solucionar las disputas sobre la propiedad intelectual del Cubo de Rubik ha resultado casi más complicado que resolver el propio rompecabezas tridimensional ideado en 1974 por el arquitecto húngaro del mismo nombre. En concreto, doce años es lo que ha tardado la griega Verdes Innovations SA en conseguir que todos los estamentos posibles le dieran la razón y consideraran que la forma de este popular objeto no puede ser por sí mismo una marca registrada a nivel europeo, lo que impediría la comercialización de otros artículos con el mismo funcionamiento.

Así se lo acaba de comunicar la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO, por sus siglas en inglés) a las compañías implicadas -la citada Verdes Innovations y la británica Spin Master Toys UK- después de que la Corte General de la Unión Europea ratificara la decisión de las salas de recurso de la agencia con sede en Alicante en una sentencia del pasado mes de julio.

Como cualquier innovación, el Cubo de Rubik se protegió en su día por una patente, una figura que tiene caducidad, por lo que es habitual que los propietarios de este tipo de derechos traten de prolongar la exclusividad mediante otros medios.

Uno de ellos es el registro como marca tridimensional el objeto en cuestión, de tal manera que cualquiera que pretenda imitar su forma no pueda comercializar sus productos. Es lo que hizo en su día la propietaria de los derechos del Cubo de Rubik, que actualmente están en poder de Spin Master Toys.

Recurso

Sin embargo, en el año 2013 Verdes Innovations SA -una compañía griega que se dedica a la fabricación de puzles tridimensionales bajo la marca V-Cube- presentó diversas reclamaciones para que se invalidaran hasta cuatro marcas tridimensionales de puzles que tenía la anterior. Para entonces, la alemana Simba Toys ya había presentado otra demanda similar contra otro de los registros, en este caso en blanco y negro.

Uno de los registros tridimensionales que se han cancelado en la EUIPO del Cubo de Rubik. / EUIPO

El proceso fue superando diversas fases, hasta que la División de Cancelaciones de la EUIPO aceptó las exigencias de Verdes Innovations y procedió a dar de baja los registros. Entonces fue Spin Master quien apeló ante la Sala de Recursos de la agencia europea, que rechazó sus pretensiones, y posteriormente ante la Corte General de la UE, que tampoco aceptó sus argumentos. Finalmente, este mes de octubre la EUIPO ha procedido a la comunicación oficial de la decisión.

Las causas

El motivo es que, tanto la oficina con sede en Alicante, como la justicia europea consideran que la división de cada cara del cubo en pequeños cuadrados y la diferenciación de cada una de esas caras según un color no son elementos secundarios del funcionamiento del juego, sino que son necesarios para su desarrollo.

Es decir, que la forma del propio cubo y su organización son imprescindibles para conseguir una función técnica específica -resolver el rompecabezas-, y esto último es lo que no puede ser registrado como marca según la legislación de la UE. En todo caso, debería ser una patente.

Spin Master Toys habría tratado de alegar que los colores o los pequeños cuadrados que conforman cada cara eran secundarios para la resolución -que lo importante era el diseño interno- y que, por tanto, podían considerarse como un elemento de diseño diferenciador, lo que daría origen a la marca tridimensional. Un razonamiento que la EUIPO y la justicia han tumbado. Al fin y al cabo, ¿cómo se resolvería un cubo con todas las piezas negras o sin cada una de las caras divididas en cuadrados más pequeños?