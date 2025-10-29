El proveedor de patatas fritas de Mercadona de Villena ya roza los 19 millones de facturación

Con sabor a vinagre y sal, a queso curado, trufa negra, jamón ibérico o huevo frito. La innovación y cierto grado de atrevimiento han conseguido que la villenense Snacks El Valle haya conseguido su pequeño espacio en un mercado tan dominado por las multinacionales como es el de las patatas fritas. Tanto que, en tan solo cinco años, la firma prácticamente ha triplicado su cifra de negocio, hasta rozar los 19 millones de euros.

En concreto, la compañía ubica en el paraje de La Solana de Villena cerró el pasado ejercicio con 18,7 millones de euros de cifra de negocios, un 8,1 % más que el año anterior y, sobre todo, un 275 % más que los 6,8 millones que anotó en 2020.

Un fuerte crecimiento que ha llevado a la compañía a invertir en la ampliación de sus instalaciones, para atender la demanda que están consiguiendo sus productos. En este sentido, cabe destacar que una parte considerable de su éxito se debe a su relación con Mercadona, para el que fabrica alguno de sus sabores más innovadores.

Según recoge el informe de gestión de la firma, Snacks El Valle concentra hasta el 34,06 % de sus ventas en un único cliente, que no cita por su nombre, pero que es la cadena de supermercados presidida por Juan Roig.

Eso sí, esta evolución ascendente no se refleja en los resultados de la compañía, que se desploman un 72,7 %, hasta los 323.154 euros, precisamente por la "parada técnica necesaria para la ampliación de las instalaciones, que ha supuesto unos importantes costes de subactividad", según recoge el documento.

Mercados

En cuanto a la distribución del negocio, la compañía realiza el 88 % de sus ventas en territorio nacional, aunque también envía parte de su producción al extranjero. En concreto, ingresa 1,1 millones en otros mercados de la Unión Europea y alrededor de otro millón de euros con sus exportaciones a terceros países.

Una vía de expansión por la que parece apostar la firma, que en las últimas semanas ha participado en la feria Anuga de Colonia, en Alemania, una de las más importantes del sector en toda Europa.

Durante el año pasado, Snacks El Valle contó con una plantilla media de 119 personas, 24 más que en el ejercicio anterior. Además, aprobó la escisión parcial de su participación en la filial Segorbina Comercia de Patatas y Snacks a una sociedad de nueva creación, denominada Agromercado Global.