La realidad de los autónomos jubilados de Alicante: no llegan ni a mileuristas

Mientras el Gobierno y las principales organizaciones del sector siguen negociando el importe de las cuotas mínimas que deberán pagar los trabajadores autónomos el próximo año, los últimos datos publicados por la Seguridad Social sobre pensiones dan una idea bastante clara de cuál es la realidad de estos profesionales tras la jubilación. A pesar del mantra que se repite sobre lo elevado de los pagos que realizan los autónomos, lo cierto es que sus cotizaciones siguen muy alejadas de las que abonan los trabajadores por cuenta ajena, lo que se traduce en unas pensiones mucho más reducidas que la media. De hecho, la mayoría no llega ni a mileurista.

En concreto, el pasado mes de septiembre la pensión de jubilación de los autónomos alicantinos se situó en 958,8 euros. Una cifra por debajo de la media nacional para este colectivo -que fue de 1.010,8 euros-, pero, sobre todo, muy por debajo de los 1.410 euros que recibieron aquellos que durante su vida laboral fueron asalariados.

La diferencia son 452 euros, un 32 %, que puede suponer la diferencia entre llegar con cierta facilidad a fin de mes o pasar apuros para pagar todas las facturas. La situación es aún peor para quienes dependen de una pensión de viudedad. En este caso, la prestación media generada por un asalariado se reduce hasta los 881 euros, pero la de un autónomo cae hasta los 683, una cantidad con la que difícilmente una persona puede cubrir todos sus gastos hoy en día.

Subir o no subir la cuota

El acabar con esta brecha -y con las situaciones de pobreza en la tercera edad que genera- es el principal motivo que llevó a la reforma del sistema de cotización de los autónomos hace ya tres años. La idea es que, al igual que ocurre con los empleados por cuenta ajena, los pagos a la Seguridad Social tengan una relación más directa con sus ingresos reales y representen aproximadamente un tercio de sus beneficios netos.

Sin embargo, lo cierto es que ni las propias asociaciones que representan a este colectivo se acaban de poner de acuerdo sobre la mejor forma de lograr este objetivo. El presidente de UPTA, Eduardo Abad, apuesta por una subida progresiva de las cotizaciones, con mayor incidencia en los tramos más elevados y un incremento más suave para los niveles más bajos. Se trata de una organización cercana al sindicato UGT.

Un grupo de personas mayores por la Explanada de Alicante. / INFORMACIÓN

"Lo que tenemos ahora son pensionistas pobres, autónomos que, después de toda una vida trabajando, cobran 750 u 800 euros", señala Abad, quien asegura que es imposible vivir "dignamente" con estas cantidades.

A su juicio, entre estos trabajadores hay realidades muy diversas, con un 40 % que declara unas rentas del trabajo que no llegan ni al Salario Mínimo Interprofesional, pero otro 30 % que gana más de 2.500 euros al mes, de los que la mitad incluso superan los 4.000 euros mensuales. Son a estos últimos a los que, a su juicio, se podría pedir una mayor contribución.

Algo que, a su juicio, muchos de ellos estarían dispuestos a asumir a cambio de unas prestaciones mejores. Para el presidente de UPTA la prueba es lo ocurrido con la primera regularización derivada del nuevo sistema: alrededor del 60 % de los autónomos que tenían derecho a una devolución, por haber pagado de más, renunció a ella para mejorar su futura pensión.

Al respecto, Eduardo Abad también apunta que en los próximos años se verá una mejora de las pensiones medias de los autónomos, a medida que accedan los trabajadores de la generación del "baby boom", que han hecho aportaciones más elevadas que sus antecesores con la vista puesta en ese momento.

La losa del resto de impuestos

Para Abad, la verdadera carga de los autónomos no son las cotizaciones, que, al fin y al cabo, generan derechos sociales. Para el presidente de UPTA el problema son el resto de impuestos y, particularmente, la tributación por IRPF que es, a su juicio, la que debería modificarse. "Un autónomo tiene una fiscalidad por este concepto de alrededor del 30 %, cuando en la banca no llega al 4 % y una sociedad media del Ibex no llega al 7 %", se lamenta.

Desde ATA -la organización mayoritaria entre los autónomos y que forma parte de la patronal CEOE- ven las cosas de distinta manera y rechazan incluso la última propuesta del Gobierno, que congela las cuotas para los tramos más bajos y las sube un máximo del 2,5 % para los más elevados.

"La idea de la reforma era mejorar la protección social de los autónomos y eso no se ha hecho", denuncia su vicepresidenta, Celia Ferrero, que señala, a modo de ejemplo, las dificultades que existen para recibir la prestación por cese de actividad, el equivalente a la prestación por desempleo de los asalariados. "El 60 % se rechazan", asegura.

Pero, además, Ferrero denuncia que, en realidad, el sistema no tiene en cuenta los ingresos reales de los autónomos, sino los "ingresos fiscales" que, bajo su punto de vista, son ficticios porque no permiten a los profesionales deducirse correctamente todos sus gastos.

Avalancha de nuevas jubilaciones El notable envejecimiento que ha registrado la masa laboral en la provincia y el conjunto de España también se nota entre el colectivo de autónomos. Así, según datos de UPTA hasta el 40 % de los trabajadores por cuenta propia de la Comunidad Valenciana tienen ya más de 60 años y, en particular, un 20 % supera los 63 años, lo que significa que se jubilarán de forma masiva en tan solo un par de ejercicios. Esto supondrá un nuevo desafío para el sistema de pensiones. Desde el punto de vista de los beneficiarios, se prevé que las prestaciones de estos nuevos jubilados autónomos sean algo mayores, ya que también sus cotizaciones lo han sido.

También considera que no se tiene en cuenta la realidad del colectivo. Así, explica que de los 800.000 autónomos españoles que declaran menos de 660 euros mensuales, una parte son mujeres de más de 45 años que han trabajado en el campo y que lo que buscan es tener una pensión y otros son pluriempleados, que ya tienen cubierta su pensión con el trabajo asalariado que ya desempeñan. "Lo que necesitan estas personas es un convenio especial y ayudarlos, pero no se ha hecho nada de eso", señala sobre el primer caso.

De esta forma, frente a una subida lineal de las cuotas, desde ATA proponen otro tipo de medida para incentivar que los autónomos paguen mayores cotizaciones. Así, una de sus propuestas pasa porque los pagos a la Seguridad Social puedan ajustarse a los ciclos de liquidez de estos profesionales, que rara vez es uniforme a lo largo del año. Es decir, que haya una cuota mínima muy reducida de pago mensual, pero que luego cada profesional pueda completar hasta la cantidad real de la cotización en aquellos meses en los que tenga más caja.

También abogan por mayores deducciones para las aportaciones a los planes de pensiones privados, de forma que los autónomos puedan "complementar" sus pensiones públicas con otras privadas más fácilmente. Y, por último, que se facilite el acceso a este y otros derechos, al contrario de lo que ocurre actualmente.