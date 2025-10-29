El Santander defiende que la subida del tipo de las hipotecas muestra que el mercado se "está racionalizando"

El consejo delegado del Santander, Héctor Grisi, fue uno de los primeros banqueros que alertó hace meses de que el mercado hipotecario estaba registrando comportamientos "irracionales", con entidades dando los créditos para compra de vivienda a tipos de interés excesivamente bajos como para ser rentables para los propios bancos. El ejecutivo, sin embargo, ha apuntado este miércoles que dicho mercado "se ha venido racionalizando" desde que lanzó su advertencia a finales de julio.

"El mercado se está tendiendo a racionalizar. Era anormal porque estaba un poco exacerbado, llegamos a ver hipotecas con tipos del 1,65% que no tenían ningún sentido", ha mantenido. Ese nivel, ha destacado, es inferior al que registran las dos principales referencias que sirven para construir el tipo de las hipotecas: el euríbor está por encima del 2% y el interés de la deuda pública española por encima del 3%. En la misma línea, ha subrayado que el tipo medio de las hipotecas en España fue en agosto el segundo más bajo de la zona euro (2,7% frente a una media del 3,3%).

Grisi ha recordado que el Santander decidió no sumarse a esa guerra hipotecaria en la que sí vio embarcarse a otras entidades. En los últimos meses, sin embargo, el mayor banco español sí que ha comenzado a dar más hipotecas en su negocio doméstico. "Cuando el mercado se ha venido racionalizando, hemos ido creciendo mejor, el 11%. Todavía no hemos llegado a nuestra cuota natural (15-20%), pero la vamos alcanzando", ha explicado.

Hacia el cuarto récord

El banquero ha realizado estos comentarios durante la presentación de los resultados de su grupo entre enero y septiembre, que han mostrado que el Santander sigue bien encaminado para cerrar el ejercicio con su cuarto beneficio récord anual consecutivo. El banco ganó 10.337 millones, un 11% más que en el mismo periodo del año pasado y por encima de los 10.212 millones que preveía el consenso de los analistas.

La mejora se debió principalmente al incremento de los ingresos por comisiones (3,4%), la reducción de los costes (-1,2%) y de las provisiones (-1%), y el menor pago del impuesto de sociedades (-9,2%, debido al crecimiento en países con bajas tasas fiscales y a que el tributo a la banca en España es ahora parcialmente deducible). Ello permitió compensar el descenso de los ingresos por la diferencia entre los intereses del crédito y los depósitos (-3%), que se produjo porque el crecimiento del crédito solo logró compensar parcialmente el efecto de la reducción de los tipos de interés de referencia tras la crisis inflacionista de los últimos años.

También han contribuido al incremento interanual dos efectos puntuales: la distinta forma de contabilizar el impuesto a la banca en España (hasta el año pasado se pagaba de una vez en el primer trimestre y ahora se hace trimestre a trimestre) y unos impactos negativos extraordinarios que se produjeron en 2024 y afectan a la comparación interanual (por el cierre de unas plataformas en Alemania y Latinoamérica).

Posibles compras

Respecto al futuro, Grisi ha reiterado que el Santander "no siente la necesidad de hacer ninguna adquisición" en España, porque entiende que tiene el tamaño suficiente en el país para crecer por sus propios medios. También ha descartado hacer compras para entrar en nuevos mercados, ahora que el Estado holandés está saliendo en ABN Amro. Pero sí ha dejado la puerta abierta a hacer adquisiciones en otros países donde ya tiene presencia, como el acuerdo que alcanzó en julio con el Sabadell para hacerse con su filial británica TSB en plena opa del BBVA (y que fue una de las claves del desenlace de la misma, ya que permitió a la entidad catalana prometer un dividendo extraordinario récord a sus accionistas).

El banquero mexicano, en esta línea, ha evitado realizar excesivos comentarios sobre el resultado de dicha operación, pero sí ha defendido que sería oportuno reformar la ley de opas para hacer el proceso "más claro" y menos largo. En el mismo sentido, ha admitido que las operaciones de consolidación en España tienen sentido para ganar escala, pero ha puesto mucho más énfasis en la necesidades de que las autoridades levanten las barreras regulatorias que impiden las fusiones transfronterizas en la zona euro, ya que "hay demasiados bancos en Europa".

Por mercados, el grupo ganó hasta septiembre 3.233 millones en España (con un incremento del 14%, en buena medida por las menores provisiones, pero también por el efecto de la distinta contabilización del impuesto a la banca), 1.589 millones en Brasil (-0,3%), 1.194 millones en Estados Unidos (39,4%), 1.211 millones en México (11,3%), 958 millones en el Reino Unido (-1,9%), 765 millones en Portugal (-3,4%), 713 millones en Polonia (9,3% más), 396 millones en su filial digital y de consumo europea (-12,5%), 534 millones en Chile (29,4%), y 348 millones en Argentina (-8,7%).