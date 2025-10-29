Vigo optará a fabricar robotaxis tras una alianza de Stellantis con Foxconn, Nvidia y Uber

Stellantis anunció ayer un acuerdo con Uber y con dos de las mayores empresas tecnológicas del mundo, Nvidia y Foxconn. La alianza buscará «explorar el desarrollo conjunto y la futura implementación de vehículos autónomos» con robotaxis, diseñando e implementando una tecnología que aplicará a las furgonetas medianas, las K0, y a los futuros coches pequeños de la compañía. Una noticia que abre la puerta a que la factoría de Vigo pueda entrar en la ecuación, toda vez que la compañía ha confirmado que los vehículos serán los basados en la nueva plataforma STLA Small, que Balaídos compartirá con las plantas de Figueruelas (Zaragoza) y Pomigliano d’Arco (cerca de Nápoles). El inicio de la producción de estos modelos está previsto para 2028.

El anuncio, realizado a última hora de la tarde, supone un paso más en «la estrategia global de robotaxi de Stellantis», que dio un paso de gigante la semana pasada tras el acuerdo anunciado con la firma Pony.ai para probar vehículos autónomos en Europa.

Sin embargo, la nueva alianza «supone un avance significativo», toda vez que el grupo que dirige Antonio Filosa se rodea de socios de calado empezando por Nvidia, gigante estadounidense que se ha convertido en líder global en computación de inteligencia artificial, siendo además una de las tres compañías con más valor bursátil del mundo junto a Appel y Microsoft. Junto a esta está Uber Technologies, proveedor de movilidad conocido por ofrecer servicios de vehículos de transporte con conductor (VTC), y Foxconn, que fabrica productos electrónicos y es el mayor exportador de Taiwán.

5.000 unidades para empezar

Según Stellantis, la iniciativa busca ofrecer «vehículos autónomos de nivel 4 (sin conductor) para servicios de robotaxi en todo el mundo». El objetivo de las cuatro es «combinar sus fortalezas» para producir estos nuevos vehículos, comenzando «los programas piloto y las pruebas» en los próximos años de cara a iniciar la producción en 2028. Tras ello, Uber se encargará del despliegue inicial, que tendrá lugar en Estados Unidos con unas primeras 5.000 unidades.

«Hemos desarrollado plataformas preparadas para vehículos autónomos para satisfacer la creciente demanda y, al asociarnos con líderes en inteligencia artificial, electrónica y servicios de movilidad, buscamos crear una solución escalable que ofrezca una movilidad más inteligente, segura y eficiente para todos», señaló Antonio Filosa.

Stellantis se encargará de poner a disposición de esta alianza sus plataformas de producción de furgonetas, especificando que serán la K0 (se producen en Tofas, Turquía, donde también se ensamblarán las K9 viguesas), y la STLA Small, en este caso sin especificar ni la marca ni el tipo de coche que se empleará. De esta forma, Balaídos tiene opciones de poder participar en el proyecto, especialmente porque el comunicado lanzado llega con una imagen preliminar en la que se aprecia una furgoneta y un SUV más similar al Peugeot 2008 que a los vehículos más pequeños que produce, por ejemplo, Figueruelas.

Por el momento, Stellantis tampoco desvela la inversión asociada a este memorando de entendimiento (MdE), pero sí que el mismo «establece el marco para futuros acuerdos que abarcan el desarrollo de tecnología, la concesión de licencias, la producción y la adquisición de vehículos».

En lo que respecta al resto de socios, Nvidia proveerá su software Nvidia Drive AV, Foxconn trabajará en la integración de hardware y sistemas y Uber será el operador de la flota.

Como explicó el CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, «Stellantis fue una de las primeras empresas en integrar la tecnología de Nvidia para su implementación en Uber». «Estamos encantados de trabajar con Stellantis para llevar miles de sus vehículos autónomos a usuarios de todo el mundo», añadió.