Aena inyecta 38 millones al proyecto de ampliación del aeropuerto Alicante-Elche

Aena ha decido avanzar poco a poco en el proyecto de ampliación del aeropuerto Alicante-Elche. Este jueves, el Consejo de Administración de Aena ha dado luz verde a la licitación de la asistencia técnica por un importe de 38.256.493 euros. Se trata de la dirección de la actuación (Project Management) que será la parte que se encargue de la supervisión de la redacción de los proyectos en el Miguel Hernández. Además, esta asistencia será la encargada de la dirección de obra, control y vigilancia de las primeras actuaciones asociadas a la remodelación.

Con esta nueva licitación, Aena ha destinado ya más de 58,2 millones de euros a los primeros pasos de la remodelación del aeropuerto alicantino, si se suman los casi 20 millones de euros correspondientes a la licitación de la redacción del proyecto de adecuación del área terminal y del área de movimiento, actualmente en fase final de valoración de ofertas, paso previo a su adjudicación. El inicio de la reforma y ampliación se ha incluido en la propuesta del próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), el plan de inversiones que Aena realizará en la red de aeropuertos durante el quinquenio 2027-2031. De acuerdo con esta hoja de ruta de la entidad, los objetivos básicos son: "dotar al aeropuerto de capacidad para atender el crecimiento futuro de su actividad y hacerlo con el foco puesto en la calidad, optimizando la experiencia de pasajeros y compañías aéreas".

Características

Las tareas de la asistencia técnica es un trabajo habitual sobre todo en obras de gran envergadura como esta. De acuerdo con la propuesta de Aena, la pieza angular de esta remodelación será la ampliación del actual edificio terminal, que conllevará la prolongación del dique de embarque sobre la antigua Terminal 1 y la Terminal de Aviación General. Este nuevo dique permitirá gestionar la futura demanda de tráfico no Schengen, con un control de fronteras centralizado que se adapta a los nuevos requisitos de la normativa de la UE y con nuevas puertas de contacto para este tipo de tráfico que permitan mejorar el servicio a los pasajeros y aerolíneas.

Recreación de la nueva sala VIP en el aeropuerto alicantino. / INFORMACIÓN

A su vez, también implicará la adecuación de la actual terminal a la nueva configuración, ganando superficie para el control de seguridad, donde está previsto instalar cintas automatizadas y máquinas de inspección de equipaje de mano de última generación. Con la construcción del nuevo dique también se crearán nuevos espacios comerciales para pasajeros de origen y/o destino no Schengen y, en esta línea, se proyectará una nueva Sala VIP específica para los pasajeros que esperan sus vuelos en esta zona de embarque.

El aeropuerto seguirá contando con una Sala VIP en la zona de vuelos Schengen y de esta manera se adaptará mejor al perfil del usuario de la terminal alicantina. Por lo que respecta al área de movimiento, las principales actuaciones se centran en la remodelación de la plataforma ubicada frente al nuevo dique (prolongación del actual) y en el proyecto de reconfiguración de plataforma destinada a la nueva área de aviación general.

Tal y como apuntó el presidente de Aena, las actuaciones planificadas “se realizarán salvaguardando el entorno, con los más exigentes y exhaustivos criterios medioambientales a nuestro alcance”. En este sentido, recordó que el gestor aeroportuario “siempre ha promovido aeropuertos con las infraestructuras más modernas, que garanticen una adecuada conectividad, una calidad excelente y los más elevados niveles de seguridad y sostenibilidad medioambiental”. Este contrato lleva asociado un servicio que garantice el diseño de proyectos sostenibles y la ejecución de las obras de acuerdo a los criterios técnicos de selección previstos en el RD (UE) 2021/2139 y los criterios taxonómicos para la obtención de la certificación BREEAM.